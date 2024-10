Metaphor: ReFantazio ließ dem Director mehr Freiheiten als es Persona je konnte

Atlus und Sega haben letzte Woche Metaphor: ReFantazio veröffentlicht. Das JRPG erschien am 11. Oktober 2024 und entführt euch in eine fantastische Welt. Eine Welt, die sich besonders für die Entwickler als wahrer Segen offenbart hat, da sie hier im Vergleich zu Persona ihrer Kreativität besser freien Lauf lassen konnten.

Mehr Freiheit, weniger Sicherheit

Metaphor: ReFantazio wird bereits von Spielern und Kritikern gefeiert und liefert auf Metacritic einen beachtlichen Score von 93 ab. Hinter dem Spiel stecken die kreativen Köpfe von Persona 3, 4 und 5. Persona-Direktor Katsura Hashino spricht in einem Interview im offiziellen Xbox-Podcast darüber, wie ihm Metaphor: ReFantazio viele Freiheiten in der Entwicklung ließ.

"Wir hatten wirklich Ideen, die wir in dieses Spiel einbringen wollten und die wir in anderen Spielen nicht umsetzen konnten", so Hashino und verglich Metaphor: ReFantazio schnell mit Persona. "Persona 5 ist in der realen Welt angesiedelt, genauer gesagt in Shiba und Tokio. Das bedeutet, dass die Geschichte, die wir erzählen wollten, ein wenig auf den Raum beschränkt wurde, in dem wir uns befanden."

Dies hätte nicht nur Nachteile, denn diesen Raum kennen die Entwickler bereits aus dem echten Leben. Das Szenario von Persona gebe den Entwicklern einen Rahmen, der es ihnen etwas erleichterte. Andererseits beschränke diese Basis die Möglichkeiten der Entwickler.

In der Fantasy-Welt von Metaphor: ReFantazio gibt es zwar diese Basis nicht, dafür aber viele Freiheiten. "Wir haben die Freiheit, all diese Ideen und Dinge zu erforschen, zu denen wir in der Vergangenheit nicht in der Lage waren", sagt Hashino.

"In der Persona-Reihe basierten die Charaktere und die Geschichte selbst auf einem einzigen Ort, einem einzigen Versteck, in dem sich normalerweise alle Charaktere aufhalten." Anders sei es in Metaphor, denn hier könnten Spieler ein ganzes Land, mehrere Kulturen und Charaktere kennenlernen.

Schon am Launch-Tag berichteten wir davon, dass Atlus bereits 1 Million Verkäufe mit Metaphor: ReFantazio erreicht hat. Damit hat der Titel den Verkaufsrekord von Persona 3 Reload übertroffen.