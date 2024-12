Microsoft betont erneut, dass man Xbox-Spiele auf jedem Gerät und jeder Plattform verfügbar machen möchte

Microsoft setzt weiterhin auf die Strategie, Xbox-Spiele auf möglichst allen Geräten zugänglich zu machen. Während des jährlichen Aktionärsmeetings bekräftigte CEO Satya Nadella die langfristige Ausrichtung des Konzerns, berichtet Game File: "Lasst uns die Freude am Spielen überall hintragen. Deshalb geht es auch in dieser Xbox-Werbung darum, neu zu definieren, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein – man kann Xbox auf all seinen Geräten genießen."

Fokus auf Plattformvielfalt und Cloud-Streaming

Der reine Wettbewerb im Konsolenmarkt rückt für Microsoft zunehmend in den Hintergrund. Stattdessen liegt der Fokus auf Cloud-Streaming und einer universellen Verfügbarkeit der Spiele. Mit der neuen Kampagne "This is an Xbox" hebt Microsoft hervor, dass Xbox nicht mehr nur für Konsolen steht, sondern auch als Plattform für Smartphones, Tablets und PCs neu definiert wird. Einige Konsolenbesitzer sind besorgt, dass dieser Wandel die klassischen Xbox-Geräte vernachlässigen könnte. Doch Microsoft betont klar, die langfristige Vision hat Vorrang und wird konsequent verfolgt.

Microsofts Gaming-Strategie

Nadella zeigte sich besonders zufrieden über den jüngsten Erfolg von Call of Duty Black Ops 6, das als erster Titel der Reihe direkt im Game Pass gestartet ist: "Jetzt gerade ist die Hochsaison für Spiele. Es ist fantastisch, die Begeisterung um den neuen Call of Duty-Titel zu sehen, den Buzz drumherum und die Liebe zum Gaming." Für Microsoft ist Gaming damit ein zentraler Wachstumsbereich im Unterhaltungssektor, der langfristig Chancen bietet.

Microsoft möchte Xbox-Titel für andere Plattformen verfügbar machen. Spiele wie Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded werden nun auch für PlayStation und Nintendo Switch verfügbar. Langfristig sollen KI-, Cloud-, PC- und Konsolen-Innovationen zusammengeführt werden, um die besten Spiele zu entwickeln, "die von Spielern überall genossen werden können", so Nadella.

Microsoft verfolgt konsequent das Ziel, Xbox zur universellen Gaming-Plattform zu machen. Trotz Bedenken bleibt der Konzern seiner Vision treu. Für Spieler soll das mehr Flexibilität bedeuten und eine völlig neue Freiheit, Xbox-Titel auf nahezu jedem Gerät erleben zu können.