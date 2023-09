Microsoft-Dokument leakt neue Bethesda-Spiele, darunter Doom Year Zero und Dishonored 3.

Ein Leak neuer Gerichtsdokumente aus der Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission zeigt zahlreiche neue Bethesda-Spiele.

Unklar ist indes, ob das alles noch so kommt, denn das Dokument stammt aus einer Microsoft-Präsentation von 2020, in der es um die damalige Übernahme des Bethesda-Mutterkonzerns ZeniMax ging (via The Verge).

An welchen Spielen arbeitet Bethesda?

Zu den unangekündigten Spielen auf dieser Liste zählten damals:

Ein Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivision (damals für das Geschäftsjahr 2022 geplant)

Doom Year Zero und ein DLC (Geschäftsjahr 2023) sowie ein zweiter DLC (Geschäftsjahr 2024)

Ein Remaster von Fallout 3 (Geschäftsjahr 2024)

Ghostwire: Tokyo 2 (Geschäftsjahr 2024)

Dishonored 3 (Geschäftsjahr 2024)

Ebenso werden mehrere Titel ohne konkreten Namen erwähnt:

Project Kestrel (Geschäftsjahr 2023) und eine Erweiterung (Geschäftsjahr 2024)

Project Platinum

Ein Spiel mit einer lizenzierten IP

Wie gesagt, sind das alles mehrere Jahre alte Angaben. Es ist unklar, ob all diese Projekte noch in Arbeit sind oder ob manche davon wieder eingestellt wurden.

Es zeigt aber auch, was uns möglicherweise in den nächsten Jahren noch erwarten könnte.

Weitere aktuelle Leaks zeigen, dass die Nachfolgekonsole der Xbox Series X/S frühestens 2028 erscheinen könnte und dass The Elder Scrolls 6 nicht für PlayStation 5 veröffentlicht wird. Weiterhin wird anscheinend eine neue, runde Version der Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk auf den Markt kommen.