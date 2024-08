Microsoft Flight Simulator 2024: Einfach mal aussteigen, um Landschaften und Tiere zu beobachten

Was hat der Microsoft Flight Simulator 2024 alles zu bieten? Nun Entwickler Asobo hat nun bekannt gegeben, dass ihr im kommenden Spiel sogar aus dem Flugzeug aussteigen könnt, um euch die schönen Landschaften nicht nur aus dem Cockpit sondern auch zu Fuß anzusehen.

Was der MfS 2024 zu bieten hat

Jorge Neumann, der Chef von Microsoft Flight Simulator, sprach mit PC Gamer über die detaillierte Nachbildung unserer Erde und wie sehr sie sich vom Vorgängerspiel unterscheidet. Laut ihm hat Asobo jeden Flughafen optisch verbessert, Segelflugplätze, jede Ölplattform und jeden Leuchtturm dieser Welt hinzugefügt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zudem gibt es hunderte Tierarten und jedes Schiff der Erde zu sehen. Und ihr könnt sogar auf jedem dieser Schiffe landen. Mit einem maschinellen Lernsystem kann das Spiel auch jeden Baum dieser Welt nachbauen. Es wird also eine sehr detailreiche Welt, durch die ich auch liebend gern durchspazieren würde. Gibt es vielleicht einen Laufmodus, bei dem ich nicht erst noch fliegen lernen muss?

"Im Jahr 2024 können Sie das Flugzeug verlassen und herumlaufen", so Neumann. "Ihr könnt buchstäblich euren Lieblingsbergpfad zu eurer Lieblingshütte in den Bergen gehen. Am See sitzen. Den Sonnenuntergang sehen. Es ist wirklich ein digitaler Zwilling, den man in sich aufnehmen kann."

"Ich glaube, wir befinden uns in einer neuen Ära, in der wir Spiele entwickeln, die vom Umfang und von der Komplexität her Neuland betreten werden". Trotzdem soll das Spiel nicht so viel Festplattenspeicher verschlingen, wie der jetzige Flugsimulator.

"Im Jahr 2020 beträgt die Erstinstallation 130 GB. Dann haben wir 17 Welt-Updates. Wenn man das hochrechnet, sind wir bei 500 GB. Und dann gibt es noch 5.000 Add-ons, die die Leute gemacht haben", sagt Neumann. Diesmal habe man sich für eine "Thin-Client-Architektur" entschieden, bei der einige Daten in die Cloud ausgelagert werden.

Und was erwartet euch noch zum Launch vom Microsoft Flight Simulator 2024 am 19. November? Nun, Brandbekämpfung aus der Luft, Such- und Rettungseinsätze, Hubschrauberfrachttransporte, Mähdreschen, Luftkrankenwagen, Bergrettung, Bauarbeiten aus der Luft, Frachttransport, Luftradrennen, Segelfliegen, wissenschaftliche Forschung, Tiefflugtraining, Experimentalflüge, Luftschifftouren, Heißluftballonfahrten, Fallschirmspringen sowie VIP-Charter- und Beförderungsdienste sind schonmal ein Anfang, oder?