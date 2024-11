Microsoft Flight Simulator 2024: Ihr seht jetzt jeden Kieselstein

Der Microsoft Flight Simulator 2024 bringt eine ganze Reihe an neuen Inhalten mit sich, aber auch auf technischer Seite tut sich einiges.

Die virtuelle Erde im Flugsimulator wird deutlich detaillierter, was unter anderem die Darstellung des Bodens betrifft. Eine besondere Herausforderung für die Entwickler?

Der Microsoft Flight Simulator 2024 lebt von seinen Details

Mit der Ergänzung von mehr Details, besonders am Boden, geht man auf einen Kritikpunkt am erfolgreichen Vorgänger ein.

"Wir hatten Satellitenaufnahmen von der ganzen Welt", erläutert Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, im Gespräch mit Eurogamer.de. "Wenn man aber mal irgendwo gelandet ist, sah es grafisch nicht so wahnsinnig gut aus."

Aus der Luft oder an Flughäfen gab es weniger Probleme, wenngleich man im Nachhinein verschiedene World Updates veröffentlicht hat, um die Darstellung im Microsoft Flight Simulator weiter zu verbessern.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 geht noch weit darüber hinaus und bietet eine 4.000 Mal höhere Auflösung des Bodens als zuvor. Grundlage dafür sind Satellitendaten, die man in Blocks erhält und entsprechend analysiert. Es wird etwa gekennzeichnet, was Sand, was Kiesel, Gras, Straße oder was auch immer ist. 28.000 Satellitendaten wurden hier genommen und mit einem Learning-System kombiniert, was laut Neumann überall zu "super detaillierten" Umgebungen führt.

"Letztes Mal, in den besten Regionen wie Deutschland zum Beispiel, hatten wir 50 cm bis ein Meter Auflösung von dem Heightfield, aber jetzt siehst du wirklich jeden Kieselstein", sagt Neumann. "Und besonders wenn man landet, verändert sich das sehr, weil ein Flugzeug plötzlich kaputt gehen kann."

"Es war aber auch schwierig, die Felder zu finden. In Deutschland gibt es zum Beispiel viel Dreifelderwirtschaft. Da stellt sich die Frage: Was wächst wo wann und was ist ein Feld? Solche Mikrosachen kann man einfach so anmalen, aber so ein Feld ist im Prinzip ein Konstrukt. Jetzt muss dieses Konstrukt rausfinden und sagen okay, du bist jetzt in Oldenburg und da ist ein Feld irgendwo irgendwo in der Nähe, da wächst jetzt gerade was?"

"Eine Mission muss das im Prinzip nutzen und dann fliegt man hin. Und das war eigentlich ziemlich schwierig, die Abstraktion des Feldes nachzubauen, aber wir haben es noch für was anderes verwendet. Es gibt auch Tiere überall. Wir haben so eine große Online-Datenbank genommen, eine Open-Data-Datenbank, die zeigt, wo alle Wildtiere der Welt leben, also Elefanten, Giraffen, solche Sachen. Doch für die Nutztiere mussten wir auch wissen, wo die Felder sind, wo die Kühe sind, wo die Schafe oder die Ziegen?"

"Im Prinzip haben wir es für zwei verschiedene Sachen verwenden können, aber es war viel Arbeit und ehrlich gesagt wurde es erst vor ein paar Monaten fertig. [lacht] Das war so ein bisschen knapp, aber es hat alles hingehauen."

Der Microsoft Flight Simulator erschien am 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S.