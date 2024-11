Microsoft Flight Simulator 2024 - Launch-Probleme behoben, wie geht es nun weiter?

Nach Angaben von Asobo wurden die "Probleme in Bezug auf den Zugriff und das Streaming" beim Microsoft Flight Simulator 2024 nun behoben.

Somit solltet ihr im Normalfall keine Probleme mehr damit haben, auf das Spiel zuzugreifen.

Flight Simulator 2024: Das bringt die nahe Zukunft

"Die Distribution-Layer-Kapazität wurde erhöht, um dem immensen Interesse an dem Simulator gerecht zu werden, und die Zuverlässigkeit liegt jetzt bei über 99,999 Prozent", heißt es in einem Blogeintrag.

"Unsere Server und Dienste laufen ebenfalls alle wie erwartet."

Aktuell arbeitet das Team unter anderem an einem neuen Patch, der in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll. Ein dritter, größerer Patch ist wiederum für die darauffolgende Woche vorgesehen.

Probleme gibt es indes mit einigen Inhalten vom Marktplatz: "Wir haben kürzlich den Großteil der Marktplatz-Inhalte aus dem Microsoft Flight Simulator (MSFS 2020) in den Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS 2024) portiert", heißt es. "Jüngste berichte aus der Community zeigen, dass einige Add-Ons von Drittherstellern große Probleme verursachen und etwa einge User davon abhalten, den Simulator zu starten."

"Bis wir festgestellt haben, welcher Content diese Probleme verursachen, deaktivieren wir vorübergehend alle Inhalte aus dem MSFS 2020, bei denen es sich nicht um Flugzeuge handelt, für den MSFS 2024."

Spielerinnen und Spieler sollen in Zukunft außerdem die Möglichkeit erhalten, Inhalte selbst zu deaktivieren und zu aktivieren. Das ist für den Patch geplant, der in der Woche vom 9. Dezember 2024 erscheint.

"Wir werden außerdem eine Safe-Boot-Option hinzufügen, mit der Inhalte von Drittherstellern deaktiviert werden, wenn es beim Starten des Simulators zu einem Absturz kommen sollte."

Zuletzt hatte Asobo in der vergangenen Woche einen Patch für den Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Ebenso gab man an, was ihr tun könnt, wenn ihr Stabilitätsprobleme im Flight Simulator 2024 habt.