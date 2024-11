Microsoft Flight Simulator 2024: So verändern Karriere und andere Neuerungen das Gameplay

Der Microsoft Flight Simulator 2024 bringt eine Reihe von Neuerungen. Die sind nicht nur technischer Natur, sondern bringen auch inhaltlich viel mit.

Dazu zählt ein umfassender Karrieremodus inklusive einiger Aktivitäten, die über das gewöhnliche Fliegen von Flugzeugen hinaus gehen.

Flight Simulator 2024: Inklusive Management-Part

Grundsätzlich hat man sich das Feedback für den Vorgänger genau angeschaut, um herauszufinden, was die Leute sich wünschen. Auf der Liste der Core-Gamer standen dabei Dinge wie eine bessere Physik, ein besseres Flugmodell und mehr Flugzeuge – "diese typischen Sachen", wie Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, im Gespräch mit Eurogamer.de angibt.

Hinzu kamen die normalen Gamer, die "ein bisschen mehr Action" wollten, während die "digitalen Touristen", über die Neumann bereits sprach, einen schöneren Planeten haben wollten, besonders am Boden.

Letztlich habe man dadurch "ein bisschen mehr Struktur" in den Flight Simulator 2024 gebracht und sich an Wünschen verschiedener Zielgruppen orientiert. Inspiration dafür lieferten laut Neumann unter anderem Spiele wie Pokémon Snap oder Animal Crossing. Daraus resultieren dann besondere Aufgaben, wie zum Beispiel den Mount Fuji in einer ganz bestimmten Einstellung bei Sonnenuntergang zu fotografieren. Und vieles mehr.

Gleichzeitig sei das auch für die Core-Gamer interessant, schließlich müsse man mit dem Flugzeug hinfliegen, dann die Kamera aktivieren und das entsprechende Bild einfangen.

"Du lernst auch mehr über den Planeten, zum Beispiel wenn du nach San Francisco gehst, die Golden Gate Bridge und Alcatraz im Bild hast, den Financial District und und dann muss noch die Sonne über dem Telegraph Hill stehen oder irgendwas in der Richtung", sagt er. "Letztendlich musst du dann schon aufpassen, wo was ist auf der Welt. Das heißt, du guckst dir da irgendwann San Francisco ganz anders an. Du lernst im Prinzip den Planeten kennen und ich glaube, die haben alle ziemlich viel Spaß dabei."

Zuletzt hatte man das etwa mit rund 20.000 Leuten getestet, die unter anderem diese Sachen gemacht haben, und das Feedback sei "sehr gut" gewesen. Außerdem gibt es besondere, gefährliche Landeanflüge oder Rally Races, die für mehr Beschäftigung sorgen sollen.

Missionen gab es bereits im Flight Simulator X, allerdings konnte man die laut Neumann an einem Wochenende durchspielen und das war es dann. Im Flight Simulator 2024 steht der ganze Planet zur Verfügung, man kann überall anfangen und folgt den Schritten, die man auch in der Realität absolvieren würde.

"Das heißt, du fängst mit deinem Einführungsflug an, wo im Prinzip alles für dich gemacht wird, und musst dann deinen Flugschein bekommen", erklärt er. "Und dann guckst du dir deine Karriereoptionen an du kannst im Prinzip alles machen, zum Beispiel Hubschrauberpilot werden, Transportflugzeuge fliegen oder Search-and-Rescue Sachen machen."

Um diese Aktivitäten möglichst realistisch umzusetzen, habe man mit vielen erfahrenen Leuten gesprochen. Dazu zählt auch die Hauptzentrale für Waldbrandbekämpfung in Europa: Die haben uns das alles erklärt, waren auch sehr interessiert, dass wir das alles machen", sagt Neumann. Dort sehe man das auch aus einer anderen Perspektive, nämlich als Chance, den Nachwuchs für diese Berufe zu begeistern.

Neumann zufolge gibt es derzeit insgesamt drei Millionen Missionen im Flight Simulator 2024 und "die verändern sich laufend", da der Planet in Echtzeit dargestellt wird. Der kommende Winter wirkt sich zum Beispiel auf die Waldbrandgefahr in bestimmten Regionen aus, ebenso gibt es keine Missionen, um etwa Felder mit Insektenvernichtungsmitteln zu besprühen. Dafür spielt dann vielleicht schon eher die Bergrettung eine Rolle, bei der man jemanden, der sich ein Bein gebrochen hat, von einem Berg abholt und abliefert. "Es verändert sich im Prinzip jeden Tag, weil die Parameter jeden Tag komplett anders sind", betont er.

Hinzu kommt noch ein Management-Part im Spiel, der kein echtes Ende hat. Hier könnt ihr eure eigenen Firmen gründen, ein eigenes Logo malen und Flugzeuge rund um die Welt schicken, die dort irgendwelche Jobs erfüllen.

"Ich wollte immer eine Hubschrauberfirma haben auf Hawaii, die Touristen durch die Gegend fliegt", sagt Neumann. "Dann wollte ich die Weinfelder auf der Südinsel in Neuseeland besprühen. Oder eine Fluggesellschaft haben in Deutschland. Die habe ich jetzt auch, die unterstütze ich zurzeit und musst halt Geld verdienen. Im Prinzip ein typisches Management-Spiel."

Der Microsoft Flight Simulator erschien am 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S.