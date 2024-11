Microsoft Flight Simulator 2024: So wichtig ist die Community für das Spiel

Die Community ist einer der wichtigsten Aspekte im Microsoft Flight Simulator 2024.

Zumindest hebt sie Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, besonders hervor und nennt dafür verschiedene Gründe.

Stolz auf die Weiterentwicklung

Danach befragt, worauf er bei der Evolution der Reihe besonders stolz sei, verweist er im Gespräch mit Eurogamer.de unter anderem auf das Team und dessen Weiterentwicklung. Am Vorgänger arbeiteten demnach rund 100 Leute, die in sechs Jahren den Microsoft Flight Simulator entwickelten.

"Wir haben dann im Prinzip der Community nicht nur zugehört, sondern auch zunehmend mit ihnen zusammengearbeitet", sagt Neumann. Es gebe um die 500 Firmen, die Add-Ons für den Flight Simulator entwickeln: "Irgendwann triffst du diese Leute mal und die sind alle sehr nett und haben alle wirkliche Fachgebiete."

"Sie wissen viel über ganz spezielle Sachen und dann habe ich angefangen, mit denen Flugzeuge zu bauen. Dadurch findest du zum Beispiel Leute wie den Oliver aus Stuttgart. Der macht gerne deutsche Flugzeuge, das heißt, der hat ein paar Junkers gemacht und ein paar Dornier und das macht alles auch viel Spaß."

"Doch dann triffst du auch ganz andere Leute. Zum Beispiel gibt es da einen Kai, der auch aus Deutschland kommt, aus Hamburg, und Kapitän bei der Marine ist. Der hat seit Jahren daran gearbeitet, den Schiffsverkehr auf der Welt richtig zu machen. Mit dem habe ich mich unterhalten, das war ein sehr netter Mann und der wollte uns helfen. Er kannte wiederum einen Dänen, der heißt Henrik und arbeitet auch irgendwo in der Industrie und die haben uns im Prinzip sehr dabei weitergeholfen, wie wir den ganze Schiffsverkehr machen können. Eine Neuheit ist der Schiffsverkehr, wir kriegen jetzt alle 30 Sekunden die Signale von allen Schiffen auf der Welt. Aber das dann auch wirklich umzusetzen im Simulator, das ist nicht so ganz einfach und sie haben uns dann auch geholfen."

"Dadurch ist es so, dass wir jetzt im Prinzip 800 Leute haben, die am Spiel arbeiten, aber die kommen aus allen möglichen verschiedenen Gegenden", erläutert er. "Das heißt, wir haben jetzt 95 Flugzeuge im Simulator, darunter 45 neue, glaube ich. Und 37 davon sind von der Community gemacht worden."

Aufgrund der Expertise dieser Leute konnte man laut Neumann verschiedene Teilbereiche "stark verbessern", wovon letztlich der Simulator profitiere.

"Wenn man 100, 200 Leute hat, hört sich das viel an, doch wenn du alles machen musst, kannst du dich auf nichts wirklich konzentrieren. Jetzt konnten wir uns wirklich auf was alle Sachen konzentrieren, weil die Experten das schon wussten. Es ist eine völlig andere Methode, ein Spiel zu machen, viel offener. Und auch ich glaube, die Endresultate sind viel besser. Es hat ein bisschen gedauert, es gab da so ein paar Berührungsängste, aber es ist wirklich super."

Stolz ist Neumann zudem auf die Darstellung der Welt im Spiel: "Ich komme aus Offenburg und kenne da so einen See", erklärt er. "Im 2020er Simulator gab es diesen See, aber alles andere sah nicht unbedingt ähnlich aus. Der Schwarzwald sah zwar schon nach Schwarzwald aus, aber sonst sah das eigentlich nichts so aus wie das, wo ich aufgewachsen bin. Mittlerweile laufe ich durch die Alpen und zur Zeit so meine Jugend nach. Ich war gerade in Kals am Großglockner, weil da früher Ski gefahren bin und das sieht schon echt genauso aus wie Kals am Großglockner. Die Bäume sind richtig, das Gras hat die richtige Farbe, es ist echt unglaublich. Ich glaube, der Fortschritt in der Weltdarstellung ist ist viel besser als das, was wir erwartet haben. Wir sind selbst immer wieder positiv überrascht, was technisch alles möglich ist heutzutage."

Letztlich sollt ihr durch die neue Detailfülle jeden Kieselstein im Flight Simulator 2024 sehen können. Indes verändert sich auch das Gameplay durch die Karriere und weitere Neuerungen.

Der Microsoft Flight Simulator ist seit dem 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.