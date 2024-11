Microsoft Flight Simulator 2024: Welche Aspekte kann man in Zukunft noch verbessern?

Abseits der Probleme, die den Microsoft Flight Simulator 2024 zum Launch plagen, gibt es auch noch einige andere Aspekte, bei denen man Verbesserungspotenzial sieht.

Dabei setzt man auch darauf, das Spiel konstant weiterentwickeln zu können, wie es bereits beim Vorgänger der Fall war.

So kann sich der Flight Simulator noch verbessern

Möglichkeiten zur Verbesserung sieht Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, unter anderem noch beim Air Traffic Controller. Hierbei geht es um die Verknüpfung von realen Flugdaten mit dem, was Spielerinnen und Spieler selbst im Spiel tun.

"Im Prinzip bist du ein Fremder", sagt Neumann im Gespräch mit Eurogamer.de. "Das sind alles Live-Daten und dann bist du da und fliegst zum Beispiel nach Heathrow. Alle zwei Minuten kommt da ein Flieger rein und dann kommst du und sagst du willst landen, wie schieben wir dich da also dazwischen?"

Zwei Gruppen versuchen hier laut Neumann schon, mehr mit KI und künstlichen Stimmen zu arbeiten: "Wir haben uns das angeguckt, wir haben auch mit denen gesprochen. Ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig, aber das Gebiet verändert sich total und das macht große Sprünge."

Alles in allem konzentrierte man sich beim Übergang zur neuen Version darauf, die Dinge zu verbessern, statt sie zu revolutionieren. Ein weiteres gefragtes Feature ist indes das geteilte Cockpit, was es ermöglichen würde, dass mehrere Leute in einem Cockpit sitzen und zusammenarbeiten.

"Wir haben Prototypen gemacht und es funktioniert auch, doch man muss das richtig machen", betont er. "Das heißt, wir brauchen mehr Zeit. Wir machen das irgendwann in der Zukunft, das ist ja das Schöne am Flight Simulator. Es ist eigentlich nie vorbei. Du hast dein Veröffentlichungsdatum, dann reden wir aktuell gerade über Januar und Februar und das machen wir jetzt für die nächsten 50 Monate oder so."

Langfristiger Support ist etwas, was schon den Vorgänger auszeichnete. Und beim Flight Simulator 2024 soll sich das nicht ändern: "Ich war so ein bisschen naiv und habe damals gesagt 'hey, wir machen jeden Monat ein großes Update'. Und das Team so: 'Echt?' Das war schon viel Arbeit, aber wir haben es geschafft. Wir haben jeden Monat ein großes Update rausgebracht. Das waren halt unterschiedliche Sachen, zum Beispiel City-Updates, Sim-Updates, Avionik- und Aircraft-Updates."

"Das heißt, wir haben im Prinzip jeden Monat wirklich was Neues gemacht und wir haben auch immer zugehört, was die Community eigentlich wollte. Ich denke, dass sich dadurch so ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat. Die Leute sagen: 'Hey, die passen wirklich auf und die machen das dann auch, die konzentrieren sich auf unser Hobby und das ist wichtig. […] Die Leute merken das sofort, wenn du das nicht machst."

Unter anderem sollt ihr durch die neue Detailfülle jeden Kieselstein im Flight Simulator 2024 sehen können. An anderer Stelle verändert sich auch das Gameplay durch die Karriere und weitere Neuerungen, während die Community bei der Gestaltung des Flight Simulators eine wichtige Rolle einnimmt..

Der Microsoft Flight Simulator ist seit dem 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.