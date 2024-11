Microsoft Flight Simulator 2024: Wie KI das Spielerlebnis in Zukunft verbessern könnte

Die Nutzung von KI ist ein immer größeres Thema und auch beim Microsoft Flight Simulator 2024 (und darüber hinaus) könnte sie in Zukunft helfen.

Dabei ergeben sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten, nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Verwendung des Spiels.

Flight Simulator: Mehr Immersion durch KI

Wie Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, im Gespräch mit Eurogamer.de angibt, gibt es etwa ein paar Experimente in der Community. Dabei geht es um einen KI-gesteuerten Co-Piloten, mit dem man dann auch reden kann.

"Ich glaube, das wird sich noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren", sagt er. "Ich sage immer, dass bei KI schwer vorherzusagen ist, wohin sich das alles entwickelt. Wir verwenden es im Prinzip dafür, dass der Planet gebaut werden kann. Wir haben zum Beispiel drei Milliarden Bäume und du willst ja nicht drei Milliarden Mal klicken."

Da man im Flight Simulator 2024 mehr auf dem Boden aktiv sein kann, waren hier auch erst mal andere Aspekte wichtig: "Wir hatten darüber gesprochen, dass wir dann im Prinzip die Menschheit darstellen müssen", betont er. "Das war so ein Moment, in dem ich gesagt habe: Okay, es gibt acht Milliarden Menschen, wir haben vielleicht 500 verschiedene Köpfe, wie machen wir das? Ich hab' dann bei der UNO angerufen und gefragt, ob sie uns da helfen können."

Konkret geht es Neumann darum, dass dann im Spiel auch alles authentisch aussieht: "Sagen wir mal du fliegst nach Nairobi oder so, dann sollen die Menschen auch wirklich richtig aussehen und die richtige Kleidung tragen." Und das soll sich dann gleichermaßen auf die Jahreszeit erstrecken und auf die Sprache, die sie sprechen.

"Ich glaube, es gibt da noch mehr zu tun, gerade im Kommunikationsbereich. Die Sprachforschung hat sich doch sehr weiterentwickelt. Ich bin Star Trek-Fan und denke da an diesen Universal Translator. Das kommt, wir sind da schon relativ nah dran."

Und genau das könne er sich auch gut für den Flight Simulator vorstellen. Es wäre eine Möglichkeit, Leute aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenzuführen und sie miteinander reden lassen.

"Das ist so ein bisschen der Traum des Simulators, dass er Leute zusammenbringt", erläutert er. "Alle, die irgendwie dieses Hobby lieben, dann auch kommunizieren können und dass das nicht immer nur auf Englisch. Ich glaube, das ist wichtig."

Unter anderem will euch der Flight Simulator 2024 mit seiner Detailfülle begeistern, laut Neumann könnt ihr nämlich jeden Kieselstein sehen. Durch die Karriere und weitere Neuerungen verändert sich indes auch spielerisch einiges.

Weiterhin ist die Community ein wichtiger Teil des Flight Simulators und es gibt noch so einige Aspekte, die man in Zukunft verbessern kann.

Der Microsoft Flight Simulator ist seit dem 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.