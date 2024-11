Microsoft Flight Simulator: In dem Ausmaß hat keiner mit dem Erfolg gerechnet, und der Game Pass half dabei

Der im August 2020 veröffentlichte Microsoft Flight Simulator hat sich als großer Erfolg erwiesen.

Man hatte zwar einige Erwartungen, allerdings "nicht in dem Ausmaß". Letzten Endes trug auch der Game Pass seinen Teil dazu bei.

Rückenwind für den Flight Simulator

Danach befragt, ob der große Erfolg des Spiels dem Team intern Rückenwind für die Weiterentwicklung gab, antwortet Jörg Neumann, Head of Flight Simulator bei Microsoft, im Gespräch mit Eurogamer.de: "Oh ja, viel. Wir haben damit gerechnet, aber nicht in dem Ausmaß."

"Wir wussten, dass der Flight Simulator 10, der 2006 rauskam, schon relativ erfolgreich war. Ich glaube, es war der bis dahin erfolgreichste, aber die Dimensionen waren halt kleiner. Es zog hauptsächlich die Leute an, die wirklich voll in diesen Flugsimulatoren drin stecken, das als Hobby haben."

Neumann zufolge hat der Flight Simulator vor ein paar Monaten die Marke von 15 Millionen Spielerinnen und Spielern geknackt. Im Zuge dessen schaute man sich auch mal genauer an, was das für Leute sind, und führte Umfragen durch.

Rund drei Millionen davon seien Core-Gamer und richtige Fans von Flugsimulatoren, drei Millionen weitere fallen in die Kategorie von Spielern, die hauptsächlich das Spielen als Hobby haben.

Und dann gebe es noch rund sechs Millionen, die man intern als "Digitale Touristen" bezeichnet: "Die haben eigentlich eher so ein bisschen Angst vor Flugzeugen. […] Aber die fanden den Planeten halt toll."

"Die haben auch viel Zeit damit verbracht, sich den Planeten anzugucken und das das war auch ganz unerwartet, dass die da aufgetaucht sind. Nach zweieinhalb Jahren hatten wir schon zwölf Millionen Spieler, das hat schon viel geholfen."

Geholfen hat gleichermaßen der Game Pass, der es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, sich das Spiel vergleichsweise günstig anzuschauen, statt es direkt voll zu kaufen.

"So ist es", sagt Neumann. "Es ist super, weil die Leute versuchen viel mehr ausprobieren. Dadurch kommen dann wirklich hunderttausende Leute hin und bleiben dann aber auch hängen. Und das Schöne daran ist, dass man genau sieht, was sie spielen, wie sie spielen, wie lange sie bleiben. Etliche Millionen haben weitergespielt und spielen immer noch."

Der Microsoft Flight Simulator erscheint am heutigen 19. November 2024 für PC und Xbox Series X/S.