Microsoft möchte Spieler nicht zum Game Pass zwingen – Xbox-Chef Phil Spencer will bestehende Spiele-Bibliotheken respektieren, dennoch sieht er in Cloud-Gaming die Zukunft

Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview mit Xbox Era deutlich gemacht, dass Microsoft Spieler nicht zum Game Pass oder anderen Diensten wie Cloud-Gaming drängen will. Die Wahlfreiheit der Gamer stehe weiterhin im Mittelpunkt – unabhängig davon, ob sie Titel besitzen oder lieber im Abo spielen möchten.

Respekt an bestehende Spiele-Bibliotheken

Spencer betonte, dass Microsoft den Besitz von Spielen auch in Zukunft respektieren wird. Programme wie Backwards Compatibility und Play Anywhere ermöglichten es Spielern bereits, ihre Bibliotheken über Konsolengenerationen hinweg zu bewahren. "Ich denke, wir haben den Bibliotheken der Leute über die Generationen hinweg mit Back-Compat und Play Anywhere Respekt gezollt, und das möchte ich auch weiterhin tun", erklärte Spencer im Interview.

Dabei sei der Game Pass lediglich eine Option und kein Zwang. "Du kannst jedes Spiel kaufen, das im Game Pass enthalten ist. Wir versuchen nicht, alle in ein Geschäftsmodell zu pressen. Spielt die Spiele so, wie ihr sie spielen wollt", erläutert Spencer. Ein aktuelles Beispiel ist der kommende Shooter Doom: The Dark Ages. Während PlayStation-Spieler 79,99 Euro zahlen müssen, können Xbox- und PC-Nutzer den Titel ab Veröffentlichung im Game Pass für 17,99 Euro im Monat spielen.

Cloud-Gaming als Zukunft für Micorsoft

Neben dem Game Pass setzt Microsoft zunehmend auf Cloud-Gaming, insbesondere in Märkten wie Asien. "Das ist der Grund, warum wir durch Windows und die Cloud wachsen konnten. Eine unserer am schnellsten wachsenden Regionen ist derzeit Asien, und das liegt nicht daran, dass wir in Asien mehr Konsolen verkaufen, sondern daran, dass wir durch Cloud und PC Jahr für Jahr mehr Nutzer finden als an jedem anderen Ort", führt er aus.

Cloud-Gaming ermögliche es, Spieler zu erreichen, die sich nie eine Konsole gekauft hätten. "Die schnellste Art von Plattform ist die Cloud. Das ist das, was Jahr für Jahr am schnellsten wächst, und das sind Spieler, von denen du gesprochen hast, wie dieser Radiomoderator. Diese Person würden wir mit unserer Konsole niemals einfangen können. Also müssen wir sie auf eine Weise finden, die funktioniert, und das ist besser für Indiana Jones. Es ist besser für die Xbox."

Microsoft möchte dem Ansatz treu bleiben, den Spielern möglichst viele Optionen anzubieten. Ob klassischer Spielekauf, Game Pass oder Cloud-Gaming – jeder darf selbst entscheiden, wie er spielen möchte. Mit der wachsenden Cloud-Infrastruktur und der Strategie, Exklusivtitel auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, dürfte Xbox auch künftig neue Zielgruppen erreichen.