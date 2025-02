Microsoft zeigt nun die Logos der Konkurrenz in seinen Xbox-Showcases - Sie sollen als Indikator dafür dienen, ob Titel auch auf andere Konsolen kommen, und für Transparenz sorgen

Microsoft möchte seine bisher exklusiven Xbox-Titel nun auch für andere Plattformen verfügbar machen und setzt dabei auf Transparenz. In künftigen Xbox-Showcases sollen PlayStation- und Nintendo-Logos als Indikator dienen, wenn Spiele auch auf anderen Konsolen erscheinen. Xbox-Chef Phil Spencer will damit für mehr Klarheit bei der Veröffentlichung neuer Titel sorgen und so möglichen Verwirrungen innerhalb der Community vorbeugen.

Der Weg zur mehr Transparenz

Der Ursprung dieser Entscheidung liegt bereits im vergangenen Jahr. Die Diskussion darüber fand schon vor dem Xbox-Showcase im Juni 2023 statt. Die Umsetzung scheiterte jedoch daran, dass nicht alle benötigten Assets rechtzeitig verfügbar waren. Ein Beispiel war Doom: The Dark Ages, das erst nachträglich als PlayStation-Titel bestätigt wurde. Spencer betont in einem Interview mit XboxEra die Wichtigkeit dieser Maßnahme: "Ich möchte für die Leute transparent sein - für die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch werden wir das angeben". Er fuhr fort: "Für die Veröffentlichung auf PlayStation, auf Steam... die Leute sollten wissen, wo sie unsere Spiele bekommen können, aber ich möchte, dass die Leute in der Lage sind, unsere Xbox-Community in unseren Spielen zu erleben und alles, was wir zu bieten haben, auf jedem Bildschirm, den wir können."

Xbox-Spiele für alle

Microsoft möchte sich damit stärker für andere Plattformen wie PlayStation und Nintendo öffnen. Bereits bekannte PS5-Veröffentlichungen sind Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Mythology: Retold. Doch es gibt auch schon einige Gerüchte über weitere Portierungen beliebter Xbox-Titel. So könnten laut aktuellen Spekulationen Halo: The Master Chief Collection, Gears of War und Senua's Saga: Hellblade 2 ebenfalls für Sonys Konsole erscheinen. Zudem wurden Doom: The Dark Ages, Indiana Jones und der Große Kreis und The Outer Worlds 2 bereits offiziell für die PS5 angekündigt. Damit scheint Microsoft die Strategie zu verfolgen, seine Marken über die Xbox-Hardware hinaus zu etablieren und einer Zielgruppe weiter zu vergrößern.

Microsoft setzt mit dieser Entscheidung auf Zugänglichkeit und Transparenz im Gaming-Bereich. Das Unternehmen will die Xbox-Community plattformübergreifend stärken. Welchen Erfolg die Titel auch auf anderen Plattformen haben werden, wird sich noch zeigen. Doch es verdeutlicht den Wandel der Gaming-Branche, die sich langsam von Exklusivtiteln wegbewegt.