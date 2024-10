Microsofts CEO-Gehalt steigt trotz Entlassungen und Studioschließungen

Satya Nadella, CEO von Microsoft, verdient in diesem Finanzjahr insgesamt 79,1 Millionen US-Dollar, was einer Gehaltserhöhung von 63% gegenüber dem Finanzjahr 2023 entspricht. Dies geschieht, obwohl Microsoft in den letzten zwölf Monaten erhebliche Entlassungen und Studioschließungen vorgenommen hat. Trotz dieser Turbulenzen verzeichnet das Unternehmen ein finanziell erfolgreiches Jahr. Während der CEO sein Einkommen steigert, mussten insgesamt 2.550 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, darunter 1.900 im Januar und 650 aus dem Xbox-Team im September.

Erfolg und Expansion durch Activision-Übernahme

Obwohl es für die Mitarbeiter von Microsoft ein schwieriges Jahr war, steht das Unternehmen finanziell stärker denn je da. Die Marktkapitalisierung von Microsoft hat die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten, was größtenteils auf den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist. Microsoft hat seine Position im Gaming-Bereich merklich gestärkt. Nadella hebt hervor, dass die Akquisition von Activision Blizzard King im Oktober 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde, was die Microsoft-Spielesparte deutlich erweitert hat. Mit dieser Übernahme besitzt Microsoft nun über 20 Franchises, die jeweils mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz generiert haben, darunter beliebte Titel wie Candy Crush, Diablo, Halo und WarCraft.

Schließungen bei Bethesda und Expansion durch Cross-Platform-Strategie

Zusätzlich dazu hat Microsoft mehrere Bethesda-Studios geschlossen, darunter Arkane Austin, Tango Gameworks (das Studio wurde jedoch später von Krafton übernommen) und Alpha Dog. Diese Schließungen erfolgten, da der Konsolenmarkt laut Xbox-Chef Phil Spencer derzeit stark stagniert. Dennoch möchte Microsoft weiterhin auf Expansion setzen. Vier beliebte Spiele wurden kürzlich auf Nintendo Switch und PlayStation veröffentlicht, und weitere Titel wie Indiana Jones and the Great Circle werden bald folgen, was die Cross-Platform-Strategie des Unternehmens stärken soll.

Trotz der Entlassungen und Studio-Schließungen zeigt Microsoft eine klare Strategie, um durch Expansion, neue Technologien und innovative Partnerschaften langfristig zu wachsen. Die Gehaltserhöhung von Nadella könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten wettbewerbsfähig in der Technologiebranche bleibt, ohne Kritik bleibt das allerdings nicht.