Microsofts neuer Handheld soll eine Kombination aus Windows und Xbox werden, um ein ganz besonderes Gaming-Erlebnis zu schaffen

Microsofts Handheld, an dem das Unternehmen arbeitet, soll die Stärken von Xbox und Windows vereinen. Der Fokus liegt auf einem hochwertigen Gaming-Erlebnis, das durch die Integration von Windows-Elementen ergänzt wird. Erste Details zu diesem Projekt nannte Jason Ronald, Microsofts VP , während einer CES 2025-Diskussionsrunde mit dem Titel "The Future of Gaming Handhelds", die von The Verge begleitet wurde.

Xbox- und Windows-Technologien sollen vereint werden

Das Ziel des Handhelds ist es, Technologien und Innovationen aus der Konsolenwelt auf neue Plattformen wie Handhelds und PCs zu übertragen. "Wir haben im Konsolenbereich lange Zeit sehr innovativ gearbeitet, und bei unseren Partnerschaften in der Branche geht es nun darum, wie wir diese Innovationen, die wir im Konsolenbereich entwickelt haben, auf den PC und die Handhelds übertragen können", erklärte Ronald. Die Konsole soll Windows-basierte Funktionen bieten, dabei jedoch speziell für Gaming optimiert sein, ohne ein klassisches Desktop-Interface. Er fügte hinzu: "Ich würde sagen, es bringt das Beste von Xbox und Windows zusammen, denn wir haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, ein Weltklasse-Betriebssystem zu entwickeln, aber es ist wirklich an die Konsole gebunden." Ziel sei es, die Windows-Plattform sowohl für Spieler als auch Entwickler zu erweitern.

"Am Ende des Tages ist es unser Ziel, Windows für Spiele auf jedem Gerät großartig zu machen. Die Realität ist, dass das Xbox-Betriebssystem auf Windows aufgebaut ist. Es gibt also eine Menge Infrastruktur, die wir im Konsolenbereich aufgebaut haben und die wir auf den PC-Bereich übertragen können, um wirklich ein erstklassiges Spielerlebnis auf jedem Gerät zu bieten", erklärte Ronald weiter.

Ein nahtloses Spielerlebnis auf allen Geräten

Bereits im März 2024 berichtete Windows Central über Prototypen eines Handheld-Geräts und Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer deutete wiederholt in einem Interview mit Polygon an, dass ein Handheld eine logische Erweiterung der Xbox-Strategie wäre.

Mit der geplanten Kombination aus Xbox- und Windows-Features zielt Microsoft darauf ab, ein flexibles und hochwertiges Gaming-Erlebnis zu schaffen. Während offizielle Details noch ausstehen, deuten die bisherigen Aussagen auf eine interessante Entwicklung hin.