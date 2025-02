Macht MindsEye GTA Konkurrenz? Gleich 2 neue Trailer zum Action-Adventure des Ex-GTA-Produzenten versprechen Action

MindsEye, das neue Action-Adventure des ehemaligen GTA-Produzenten Leslie Benzies, soll im Sommer 2025 erscheinen.

MindsEye Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: Sommer 2025

Entwickler / Publisher: Build A Rocket Boy / IO Interactive

Während der State of Play von Sony wurden dazu auch gleich zwei neue Trailer veröffentlicht.

Eine fiktive Stadt

MindsEye wird als narrativer Singleplayer-Action-Adventure-Thriller beschrieben, der in nicht allzu ferner Zukunft in der fiktiven Wüstenstadt Redrock spielt.

In Redrock prallen künstliche Intelligenz und menschliche Gier aufeinander und bringen so die Welt an den Rand des Zusammenbruchs.

Das Entwicklerstudio Build A Rocket Boy will euch ein "außergewöhnliches Erlebnis" liefern und verspricht strategische Kämpfe, rasante Fahrten und "endlose Unterhaltung".

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Wahrheit über die Vergangenheit

Im Mittelpunkt von MindsEye steht Jacob Diaz, ein früherer Soldat, der von Flashbacks einer Geheimoperation heimgesucht wird, die sein Leben für immer veränderte.

Er trägt ein mysteriöses neurales Implantat, das man als MindsEye bezeichet, wodurch er von fragmentierten Erinnerungen geplagt wird und nun die Wahrheit über seine Vergangenheit herausfinden möchte.

Aus diesem Grund kommt er nach Redrock, um mehr über das Unternehmen herauszufinden, das sein Implantat herstellte.

"Seine Suche nach Antworten beginnt als eine persönliche Reise, aber sie entwickelt sich schnell zu etwas viel Größerem. Jacob ist nicht der Einzige, der nach der Wahrheit sucht - und die Mächte, die in den Schatten arbeiten, sind vielleicht mächtiger und gefährlicher, als er es sich je vorgestellt hat", heißt es.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Technologie und Macht

Fortschrittliche Technologie gehört in Redrock zum täglichen Leben dazu, neben Implantaten sind das etwa auch KI und Roboter. Die Technik half dabei, die Gesellschaft zu verändern, doch neben neuen Möglichkeiten birgt sie auch Gefahren.

"Im Laufe der Geschichte werdet ihr sehen, wie die Technologie das tägliche Leben der Bürger verändert hat. Automatisierte Systeme verwalten viele Aspekte der Stadt, und die Grenzen zwischen der Macht der Unternehmen und der Kontrolle durch die Regierung haben sich verwischt - was wichtige Fragen darüber aufwirft, wer wirklich das Sagen hat."