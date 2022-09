Minecraft: Die besten Seeds für 1.19

Ihr sucht nach den besten Minecraft-Seeds für 1.19? Mit jedem neuen Update liefert euch Minecraft neue Gründe, um die zahlreichen Welten des Spiels zu erkunden. Beim The-Wild-Update ist das nicht anders. Die neuen Biome Mangrove Swamps und Deep Dark harmonieren gutt mit der überarbeiteten Generierung des Terrains, daher gab es nie eine bessere Zeit, Minecraft-Seeds auszuprobieren.

Auf dieser Seite zeigen wir euch die besten Minecraft-Seeds für Version 1.19, von Savannen über Sümpfe bis hin zu Untergrundhöhlen. Wir haben herausfordernde Inseln und einfache Möglichkeiten, an Diamanten zu kommen.

Wichtig: Diese Liste bezieht sich auf die Nicht-Bedrock-Versionen von Minecraft.

Inhalt:

Wie verwende ich Seeds in Minecraft?

Im Hauptmenü von Minecraft klickt ihr auf den Singleplayer-Button und erstellt dort eine neue Welt. Geht dort zu den zusätzlichen Optionen für eure Welt und ihr könnt dort die Nummer des Seeds in die schwarze Textbox eintragen. Anschließend wählt ihr die Option, eine Welt zu erstellen. Simpel!

Wenn ihr in dieses Seed-Textfeld nichts eintragt, wird eine zufällige Welt mit eigenem Seed für euch generiert. Wenn ihr eine der nachfolgenden Welten spielen möchtet, müsst ihr also den entsprechenden Code eintragen!

Was sind die besten Seeds für Minecraft 1.19?

Hier sind die besten Seeds für Minecraft 1.19, ganz ohne besondere Reihenfolge:

Giant Mangrove Swamp Start

Sümpfe gehören seit vielen Jahren zu den uninteressantesten Biomen, die man in einer Minecraft-Welt finden kann. Aber mit der Veröffentlichung des The-Wild-Updates bekamen sie endlich etwas Aufmerksamkeit mit einem neuen Sub-Biom, dem hübsch Mangrove Swamp. Mit diesem Seed startet ihr an der Küste eines kolossalen, weitläufigen Mangrove Swamp, der mit Bäumen, Seerosenblättern, Wasser und ebenso mit einer Menge süßer kleiner Frösche gefüllt ist.

Seed: 4025804172371830787

Deep Dark and Ancient Cities

Eine andere große Veränderung in den Minecraft-Welten mit Update 1.19 sind das furchteinflößende Deep-Dark-Biom und die riesigen Uralten Städte, die sich darin befinden. Dieser Seed platziert euch direkt am Rande eines großen Deep-Dark-Bioms, das ihr vom idyllischen Wald an der Oberfläche aus leicht erreichen könnt.

Seed: -2909343002793827664

Mountain Range And Deep Dark Biome

Ein weiterer Seed, der euch einen schnellen Zugang zum neuen Deep-Dark-Biom verschafft. Hier bietet sich euch der herrliche Anblick einer schneebedeckten Bergkette, die von Wald umgeben ist. Wenn ihr jedoch in die Tiefe geht, findet ihr euch im Zentrum eines wahrhaft kolossalen Deep-Dark-Bioms wieder, das mit zahlreichen uralten Städten gefüllt ist. Viel Spaß bei der Erkundung, aber hütet euch vor dem Warden!

Seed: 7644964991330705060

Immediate Ancient City

Diese Welt schließt unsere Trilogie der Deep-Dark-Seeds ab und bietet euch einen großartigen Start dank eines nahe gelegenen Walddorfes, von dem aus ihr in die tiefe Schlucht hinabtauchen könnt. Wenn ihr weitergeht, seht ihr schon bald einige Bereiche des Deep-Dark-Bioms, gefolgt von einer weiteren majestätischen und bedrohlichen uralten Stadt, die mit Lavafällen, Truhen voller Schätze und Minenschächten übersät ist. Es ist ein gefährlicher Ort da unten.

Seed: -4651105460712845864

Giant Tree-less Desert

Wenn ihr nach einem herausfordernden Start sucht, solltet ihr eure Fähigkeiten in diesem Wüsten-Seed auf die Probe stellen. Hier findet ihr kaum Bäume für eure ersten Holzwerkzeuge. Zum Glück gibt es in der Ferne ein Wüstendorf, aber wird das ausreichen, um zu überleben? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.

Seed: -8631174543717435159

Incredible Hollow Mountain

Das hier ist wahrscheinlich der atemberaubendste Minecraft-Seed, der uns je unter die Augen gekommen ist. Ihr startet in einem Wald in der Nähe eines Berges. Nähert euch dem Berg und ihr stoßt auf einen Riss in der Seite, der zu einem wirklich magischen Ort führt. Wie sich herausstellt, ist der gesamte Berg hohl und mit üppigen Höhlen, Stalaktiten, verlassenen Minenschächten und allen möglichen anderen seltsamen und wundervollen Merkmalen gefüllt, die den ganzen Weg hinunter nach Deepslate und darüber hinaus führen. Es ist wirklich ein Anblick, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Seed: 8486672581758651406

Snowcapped Mountains

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, dominieren schneebedeckte Berge die Landschaft in diesem Minecraft-Seed. Folge dem Schneestreifen nach Westen und ihr stellt fest, dass die Gipfel immer höher und höher werden. Aber dies ist auch ein Start-Seed mit Höhen und Tiefen: direkt neben dem Spawn befindet sich die Öffnung zu einem kolossalen Höhlensystem, das weit nach unten bis zum Bedrock reicht. Hier gibt es viele Gelegenheiten zum frühen Diamantenabbau und zum Verzaubern!

Seed: -7649949940957896961

Easy Diamonds

Dieser hübsche Seed bringt euch an die Grenze zwischen einer Wiese und einer Savanne, auf einen der vielen charakteristischen, gewundenen Hügel, die mit Minecraft 1.18 hinzugefügt wurden. Aber vielleicht noch spannender ist, dass es um euch herum mehrere markante klaffende Löcher im Boden gibt, von denen jedes weit unter den Meeresspiegel führt. Dort erwarten euch ausgedehnte Höhlen, die mit Dripstone, Diamanten, Kupfer und anderen nützlichen Ressourcen gefüllt sind.

Seed: -4361528937055201680

Easy Diamonds 2

Was für eine ästhetisch ansprechende Kurve in dieser Schlucht, nicht wahr? Es ist, als ob die ganze Landschaft euch anlächelt und einlädt, in den Schlund zu klettern und in die unterirdischen Tiefen zu tauchen. Es ist immer schön, wenn man in der Nähe der Öffnung eines solchen riesigen Höhlensystems beginnt, denn dann kann man leicht auf die benötigte Y-Ebene hinuntersteigen und vom ersten Tag an mit der Suche nach Diamanten und anderen wichtigen Dingen beginnen.

Seed: -7723232821704547830

Easy Diamonds 3

Ein Seed mit gewaltigen Höhen und abgrundtiefen Tiefen. Ihr startet in einem Wald neben einem ominösen schneebedeckten Berg, was an sich schon ein ziemlich cooler Seed ist. Aber der wichtigste Punkt hier ist, den winzigen Höhleneingang direkt neben dem Spawn zu finden. Zuerst sieht es so aus, als würde er ins Leere führen, aber dann geht er immer weiter und weiter, bis er euch plötzlich zu einer spektakulären Höhle führt, die fast bis zur Bedrock-Ebene hinabreicht. Von dort aus könnt ihr ganz einfach alle Diamanten und andere Reichtümer der Tiefenwelt finden, die euer Herz begehrt.

Seed: -8169697951202909253