Minecraft: Erster Trailer zum Film zeigt Ecken und Kanten, haha

Einmal in eine echte Minecraft-Welt eintauchen? Echter als im Film zu Minecraft wird es erstmal nicht, also schaut doch mal in den ersten Trailer rein. Hier betreten vier Außenseiter stellvertretend für euch die eckige Welt.

Würdet ihr wirklich entkommen wollen?

Um wieder in die normale Welt zu gelangen - wer will das schon, lol - müssen die vier sich durch die Welt kämpfen und werden dabei von Zombies überrascht. Auch Steve taucht im Trailer auf und begrüßt die unfreiwilligen Abenteurer.

Im Minecraft-Film spielen Jason Momoa, Jack Black sowie Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge die Hauptrollen.

Leider müsst ihr euch noch bis zum nächsten Jahr gedulden, um die kantige Welt im ganz großen Viereck (dem Kino!) zu sehen.