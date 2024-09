Schwerer Schlag für Sony: Minecraft gibt Support für PlayStation VR auf

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die Minecraft auf der Playstation 4 mit PlayStation VR spielen, könnt ihr das nicht mehr lange tun.

Mojang hat nämlich angekündigt, dass der Support für PlayStation VR im kommenden Jahr eingestellt wird.

Von der virtuellen Realität in die echte

Ab März 2025 wird die Verwendung von PlayStation VR mit Minecraft nicht mehr möglich sein, heißt es in einem neuen Beitrag auf der offiziellen Webseite.

"Unsere Fähigkeit, PlayStation VR zu unterstützen, kommt zu einem Ende und wird nach März 2025 nicht mehr durch Updates unterstützt", schreibt das Studio.

"Von diesem Zeitpunkt an könnt ihr weiterhin in euren Welten bauen, und eure Marktplatz-Einkäufe (einschließlich Token) werden weiterhin verfügbar sein. Ihr werdet nicht mehr in der Lage sein, PlayStation VR mit Minecraft zu verwenden, da sie in den neuesten Updates nicht mehr unterstützt wird."

Mit PSVR ist das Spielen dann zwar nicht mehr möglich, ihr könnt dann aber einfach ohne das VR-Headset weitermachen.

Ursprünglich wurde die Unterstützung für PlayStation VR im September 2020 als kostenloses Upgrade für die PS4-Version eingeführt.

Auf der PlayStation 5 gibt es hingegen keinerlei Support für PlayStation VR2 und es ist derzeit auch nicht die Rede davon, dass dahingehend etwas passieren wird.

Zuletzt gab es Spekulationen darüber, dass Sony selbst womöglich eine kabellose Version von PlayStation VR2 geleakt hat, nachdem ein Bild in einem Beitrag zu einem neuen PS5-Update das andeutete.

Bei der jüngsten Vorstellung und Ankündigung der PlayStation 5 Pro spielte PlayStation VR2 wiederum keine große Rolle. In einem Interview betonte Mark Cerny, Lead Architect der PS5, jedoch, dass die PS5 Pro auch zu Verbesserungen bei PSVR2-Spielen führen werde.