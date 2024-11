Minecraft: Kann euch der neue Film-Trailer zu Steves Vergangenheit umstimmen?

Der erste Trailer zum Minecraft-Film erfüllte Fans des Survival-Spiels nicht gerade mit Begeisterung. Die Mischung aus echten Schauspielern und animierter Minecraft-Welt wirkte auf viele Spieler zu albern und die Befürchtungen, dass der Film ein Flop werden könnte, wuchsen. Mit diesem zweiten Trailer unternehmen Warner Bros. und Legendary Pictures einen weiteren Versuch, die Freunde der Blöcke von ihrem Projekt zu überzeugen. Der Minecraft-Film kommt am 4. April 2025 in die Kinos.

So verschlägt es Steve in die Minecraft-Welt

Statt direkt in der quirligen, bunten und verrückten Welt von Minecraft zu starten, beginnt der Trailer mit dem jungen Steve. Dieser erzählt uns von seiner Leidenschaft. Er liebt Minen und eines Tages gräbt er mit einer Spitzhacke so lange, bis er ein "Wunderland" findet, "in dem alles möglich ist, was man sich vorstellen kann, solange man es aus Blöcken bauen kann."

Der erwachsene Steve wird von Jack Black gespielt. Die vier weiteren Hauptcharaktere, die die viereckige Fantasiewelt betreten, sind Garrett 'The Garbage Man' Garrison, der von Jason Momoa gepsielt wird, Henry, in dessen Rolle Sebastian Eugene Hansen schlüpft, Natalie, gespielt von Emma Myers und der von Danielle Brooks verkörperte Dawn.

Wir sehen Bienen, Wölfe, aber es wird auch das erste Mal Nacht und wer Minecraft spielt, weiß, dass man in den dunklen Stunden besonders vorsichtig sein muss. Die fünf Helden müssen sich aber weit mehr als einer Horde Zombies und ein paar klapprigen Skeletten stellen, denn eine dunkle Macht droht die wundersame Welt zu zerstören.

Und wie rettet man eine Survival-Welt? Richtig, in dem man um sein Leben craftet. Wir sehen im Trailer deshalb TNT, Enderperlen, Schwerter und noch vieles mehr. Es gibt also viel Stoff für explosive Szenen und Kämpfe.

In der Beschreibung des Trailers heißt es: "Vier Außenseiter kämpfen mit gewöhnlichen Problemen, als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal in die Überwelt gezogen werden: ein bizarres, kubisches Wunderland, das von der Fantasie lebt. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen sie diese Welt bezwingen, während sie sich mit einem unerwarteten, erfahrenen Handwerker, Steve, auf eine magische Suche begeben.

"Gemeinsam wird ihr Abenteuer alle fünf dazu herausfordern, mutig zu sein und sich wieder auf die Qualitäten zu besinnen, die jeden von ihnen einzigartig kreativ machen... genau die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in der realen Welt zu gedeihen."