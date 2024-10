Minecraft: Vier Jahre nach dem PS5-Launch gibt es jetzt endlich eine native Version

In Kürze feiert die PlayStation 5 ihren vierten Geburtstag, beschenkt wird sie von Mojang mit einer nativen Version des Sandbox-Spiels Minecraft.

PlayStation-Fans haben lange auf diese gewartet und sie ist ab sofort für euch verfügbar.

Minecraft auf der PS5 in 4K mit 60 fps erleben

Ihr bekommt die native PlayStation 5-Version im PlayStation Store als kostenloses Upgrade, wenn ihr die PS4-Version bereits besitzt.

Wie bei allen anderen Bedrock-Versionen des Spiels handelt es sich hier um eine Cross-Plattform-Version, ihr könnt also mit anderen auf PC, Mobilgeräten, Nintendo Switch und Xbox spielen.

Große Neuerungen halten sich auf der PlayStation 5 in Grenzen, aber ihr profitiert von technischen Verbesserungen, die es etwa auf der Xbox Series X schon seit einer Weile gibt.

Das bedeutet konkret, dass ihr Minecraft mit der nativen PS5-Version nun in nativer 4K-Auflösung mit 60 Frames pro Sekunde spielen könnt.

Ganz allgemein erhalten die Bedrock-Versionen von Minecraft heute zwei neue Features. Einerseits wird ein Hardcore-Modus eingeführt, mit dem ihr nicht mehr als ein Leben habt. Sterbt ihr, könnt ihr eure Welt nur noch als Geist besuchen.

Andererseits lassen sich verschiedene Items in eurem Inventar zusammenfassen, um dadurch insgesamt Platz zu sparen.

Mojang hat sich lange Zeit gelassen, aber jetzt können sich endlich alle PlayStation-Fans an der nativen PS5-Version erfreuen.

Weniger erfreulich sieht die Zukunft für alle aus, die Minecraft mit PlayStation VR gespielt haben, denn im kommenden Jahr gibt Mojang diese Version auf. Eine Version für PlayStation VR2 ist ebenfalls nicht in Aussicht.

"Unsere Fähigkeit, PlayStation VR zu unterstützen, kommt zu einem Ende und wird nach März 2025 nicht mehr durch Updates unterstützt", schrieb das Studio dazu. "Von diesem Zeitpunkt an könnt ihr weiterhin in euren Welten bauen, und eure Marktplatz-Einkäufe (einschließlich Token) werden weiterhin verfügbar sein. Ihr werdet nicht mehr in der Lage sein, PlayStation VR mit Minecraft zu verwenden, da sie in den neuesten Updates nicht mehr unterstützt wird."