Minecraft: Vorsicht, nächste Woche wird es gruselig!

Neue Inhalte für Mojangs Survival-Spiel Minecraft gefällig? Kein Problem, die bekommt ihr nächste Woche!

Mit "The Garden Awakens" erscheint am 3. Dezember 20024 das neueste Update für das erfolgreiche Spiel.

Minecraft wird gruselig

Bereits im vergangenen Monat hatte Mojang eine Reihe von Details zu The Garden Awakens bekannt gegeben.

Das Update umfasst einen unheimlichen Garten mit bleichen Eichen und hängendem Moos als neues Biom. Am Tag gibt es hier keine Mobs, aber achtet auf einen gruseligen neuen Feind namens The Creaking, der nach Einbruch der Dunkelheit auf euch lauert.

The Creaking bringt zugleich eine interessante neue Kampfmechanik mit sich. Dabei handelt es sich um Monster-ähnliche Körper, die allein durch einen neuen Block namens The Creaking Heart am Leben erhalten werden.

Wer The Creaking endgültig besiegen möchte, muss also zwingend diesen Block finden, der sich irgendwo zwischen den ganzen Bäumen versteckt, und ihn zerstören.

Ansonsten hat man sich hier wohl ein wenig von Doctor Who inspirieren lassen, denn ähnlich wie die Weinenden Engel in der Serie bewegt sich The Creaking nur, wenn ihr den Gegner gerade nicht anschaut.

Oder, um es wie ein Entwickler während der Minecraft Live 2024 zu sagen: "Nicht blinzeln!"

Im kommenden Jahr ist übrigens mit dem Minecraft-Film zu rechnen, in dem unter anderem Jack Black und Jason Momoa zu sehen sind.

Zuletzt hat Mojangs beliebtes Spiel endlich eine native PS5-Version erhalten, nachPlayStation VR gibt man im kommenden Jahr außerdem die Unterstützung für Virtual Reality auf dem PC auf.

"Unsere Fähigkeit, VR/MR-Geräte zu unterstützen, ist zu einem Ende gekommen und wird in Updates nach März 2025 nicht mehr unterstützt", hieß es von Mojang dazu. "Nachdem ihr das letzte Update erhalten habt, werdet ihr weiterhin Updates auf eurem PC erhalten und ohne VR/MR-Gerät spielen können. Von diesem Zeitpunkt an könnt ihr weiterhin in euren Welten bauen, und eure Marktplatz-Einkäufe (einschließlich Minecoins) werden weiterhin auf einem Nicht-VR/MR-Grafikgerät wie einem Computermonitor verfügbar sein.