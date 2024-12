Minecrafts bisher unheimlichste Biom? Dieser Gruselwald löst Verfolgungsängste aus

Minecraft gibt es schon seit 2011 und begeistert Spieler auf PC, PlayStation, Xbox und Mobile. Der erste offizielle Trailer für "The Garden Awakens" ist da. Das neue Minecraft-Biom wurde bereits vor einigen Tagen vorgestellt und ist ab sofort spielbar. Das neueste Update bringt etwas Horrorfilm-Stimmung in das Sandbox-Survivalspiel.

Der Garten ist bereits erwacht. Worauf wartet ihr?

Um die Stimmung noch etwas anzuheizen, schreibt der offizielle YouTube-Kanal von Minecraft in der Videobeschreibung des Trailers: "Etwas rührt sich im bleichen Garten! Spiele heute in Minecraft den Drop 'Der Garten erwacht' und erkunde ein Biom, das tagsüber schläft - und nachts ein wenig unheimlich ist."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Folge der Spur der blühenden Augenblumen tiefer in die Dunkelheit und du könntest einem knarrenden, feindseligen Mob begegnen, der mehr als nur ein paar Geheimnisse hat... Nimm deinen Mut zusammen und baue Harz aus bleichen Eichen ab, baue mit neuen Blöcken, verpasse deiner Rüstung eine neue Harzverzierung oder jage nach knarrenden Herzen."

Minecraft bietet euch aktuell keine riesigen Inhalts-Updates, sondern kleinere Patches. Dazu gehört auch dieses gruselige Biom. Es erinnert an einen düsteren Wald und bringt euch neue Materialblöcke. So könnt ihr jetzt bleiches Moos, bleiche Eiche und Harz nutzen. Die angesprochenen Augenblüten haben eine interessante, aber verstörende Eigenschaft. Sie schlafen tagsüber und öffnen ihre namensgebenden Augen nur des Nachts. Und diese leuchten auch noch.

Noch verstörender wird es allerdings mit dem Creaker. Dieser spawnt immer am Creaking Heart, einem neuen Block. Den Creaker könnt ihr nicht töten, egal, was ihr unternehmt. Schwerter, Bögen, TNT - alles zeigt bei diesem Mob keine Wirkung. Angreifen solltet ihr ihn jedoch, denn die Kreatur nimmt zwar keinen Schaden, wirft aber Harz ab. Solange ihr das Monster anseht, ist alles gut. Löst ihr euren Blick und wendet euch ab, beginnt der Creaker euch zu verfolgen. Wer Doctor Who gesehen hat, weiß, dass mit solch einer Mechanik nicht zu spaßen ist!

Der Trailer gibt eine solche Verfolgungsjagd wieder. Das Gefühl, in einem düsteren Wald von etwas verflogt zu werden. Etwas, das euch nicht mehr in Ruhe lässt, doch fast versteinert, wenn ihr es direkt anseht. Gänsehaut.