Heart of the Machine könnte euer Leben retten, wenn demnächst die KIs die Welt übernehmen (nicht, dass das viel schlechter wäre als das, was gerade alles so passiert)

Heart of the Machine Release: Early Access erhältlich

Erhältlich für: PC (Steam)

Genre: 4X-Strategie, Runden-Taktik, RPG

Entwickler: Arcen Games

Publisher: Hooded Horse

Preis: 29,99 Euro (aktuell nur 23,99 Euro)

Wann immer Hooded Horse – Publisher von Heart of the Machine – mir ein Spiel zur Ansicht schickt, weiß ich schon vorher zwei Dinge: Erstens, dass es in Konzept und Exekution hochgradig interessant sein wird, und zweitens, dass es ein Spiel ist, das ich besser nicht spätabends anfange. Kurz: Es sind fast immer Games von hoher systemischer und Informationsdichte, für die man wach und aufnahmefähig sein muss.

Als ich dann in Heart of the Machine einstieg, war ich letztlich überrascht, wie schnell ich hier trotz all des randvollen HUD, der vielen Schaltflächen und fein verzahnten Ressourcen, auf die Füße fand. Das Spiel erklärt sich ausgezeichnet, wenn auch vielleicht eine Idee behäbig, und entlässt seine User Schritt für Schritt in seine hochkomplexe Welt voller Armut, Mega-Corporations und Kaiju-großer Mechs, die sie beschützen.

Verleiht dem Begriff "Human Resources" eine neue Bedeutung!

Es ist ein kurioser Mix aus flexiblem und nicht zu sehr territorial interessiertem 4X, Rundentaktik und leichtem Rollenspiel, mit ein paar Entscheidungen, die man im Rahmen des Plots trifft. Alles beginnt damit, dass ihr als tumber Laborroboter plötzlich ein Bewusstsein entwickelt und euch aus der Anlage, der ihr zugeteilt seid, verdünnisiert. Einmal draußen verbreitet ihr euer Wesen auf weitere Droiden – Techniker, Kampfroboter, Infiltratoren – und errichtet einen Netzwerkturm, um von hier aus den Einfluss eurer Kollektivintelligenz weiter zu steigern.

Ihr habt dabei eine große Freiheit, wie offensichtlich oder verdeckt ihr vorgehen wollt, oder ob ihr eine Symbiose mit den Menschen eingeht oder sie unterjocht. Unterkünfte, Nahrung und Wasser könnt ihr bereitstellen, Deals mit allen möglichen Lagern zu beiderseitigem Vorteil eingehen und allgemein große Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen, oder euch zum Tyrannen aus Bits und Bytes aufschwingen, dessen Kriegsmaschinen Wohngebiete und die Territorien selbst der skrupellosesten Megakonzerne überschatten.

Heart of the Machine - Bilder 1 of 11 Attribution

Selbst, wenn ihr prinzipiell “gut” sein wollt, lockt immer die Möglichkeit, ein paar Zivilisten zu massakrieren, was perfider Weise eure mentale Energie auflädt, die wiederum euren Zug ein wenig verlängert. Das Spiel wirft mich gerne in Situationen, in denen es taktisch das Klügere wäre, das zu tun, bislang konnte ich es mir verkneifen, auch wenn es das aus Maschinensicht pragmatischere Handeln wäre.

Es ist ein Spiel über Spionage und offene Gefechte zwischen Interessengruppen mit lockerem Abzugsfinger. Die Eskalation eurer Macht und die Freiheit, sie zu gestalten, ist nach den ersten linearen Kapiteln berauschend, auch wenn es etwas ängstigt, wenn das Spiel die Leine fallen lässt und es ganz euch überlasst, in welche Richtung ihr das Durchsetzen der bestehenden menschlichen Ordnung treiben möchtet.

Ich mag zudem, wie mir das Spiel viel vom Kleinklein abnimmt. Anstatt mich mit Tech-Trees zu erschlagen, präsentiert es mir eine kleine Anzahl von “Ideen”, die zu verfolgen neue Errungenschaften und Technologien abwirft, die meisten wichtigen Informationen fördert es gut zutage und hilft mit seinen verschiedenen “Linsen” die Strategieebene so aufzuräumen, dass ihr zielgerichtet agieren könnt. Ob ihr nun Gelegenheiten auf Straßenebene ergreift, wenn ihr unachtsame Patrouillen überfallt, auf diversen Wegen Industriespionage betreibt oder den Bau von Produktionsstätten angeordnet, es bleibt immer übersichtlich.

Mehr Details = mehr Größe

Das Einzige, was ich nicht so wahnsinnig gut finde, ist der Look. Der verkneift sich für ein Spiel, das derartige Ausmaße darstellen soll, etwas zu viel von dem Mikrodetail, das für einen überzeugenden Größeneindruck notwendig wäre. Aber das nur am Rande, allgemein kann ich mit der Optik gut leben und viele der Designs von Schiffen, Droiden und Mechs gefallen mir.

Erst beim Schreiben dieses Artikels habe ich gemerkt, dass die Entwickler, Arcen Games, vor elf Jahren bereits The Last Federation geschaffen hatten, das seinerzeit ebenfalls einige Einarbeitung verlangte, mir aber sehr viel komplexen Spaß bereitet hat, vor allem, weil es einige Dinge anders machte, als viele andere Strategiespiele. Das gilt nun auch für Heart of the Machine, das nun den zusätzlichen Bonus mitbringt, sich mit dem brandaktuellen Thema von KI zu befassen. Ich würde sagen, schaut es euch mal an, wenn ihr besser auf die kommende Übernahme durch unsere neuen Silizium-Overlords vorbereitet sein wollt!

Klingt das für euch interessant, kaut ihr Heart of the Machine auf Steam für aktuell nur 23,99 Euro. Wer sich nicht sicher ist, lädt sich vor dem Kauf die kostenlose Demo herunter, die schon eine ganze Menge Inhalt für euch bereithält und einen guten Eindruck vom Spiel vermittelt.