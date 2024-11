Mit Super Mario Party Jamboree ist Weihnachten gerettet! Gewinnt ein Set aus Spiel, Decke und mehr!

Weihnachten ist die Zeit, in der alle zusammenkommen und sich betreten anschauen. Man überlegt, ob man gewisse Dinge mal ansprechen sollte oder auch nicht, schließlich sieht man manche Teile der Familie eh nur einmal im Jahr, aber dann überlegt man sich, dass der Burgfrieden gar nicht so schlecht ist. Man hofft inständig, dass keiner „Wie wäre es mit Mensch ärgere dich nicht?“ sagt und kaut nachdenklich auf dem einen Zimtstern zu viel, bevor man sich schwört, die zuckerigen Dinger nie wieder anzufassen. Sekunden, bevor der eine gewisse Onkel anfangen kann, seine eher kontroversen Meinungen zur Weltgeschichte loszuwerden, kommt die rettende Idee: Super Mario Party Jamboree!

Also, alle schnell vor den Fernseher, sofern sie nicht eh schon dort versammelt sind, die Nintendo Switch angeworfen, ein paar Controller verteilt und schon habt ihr 112 Minigames, mit denen nie Langeweile aufkommt. Ganz im Gegensatz zu den „112 beliebtesten Brettspielen in einer Box“, bei denen ihr wisst, dass 72 eh nur obskure Variationen von Mühle sind, werden euch in Jamboree Massen an coolen Games geboten. Diese werden in jeder Runde neu gemixt und mit denen werden alle die ganzen Feiertage über Spaß haben.

Super Mario Party Jamboree - Bunte Weihnachtsaction!

Dabei geht es direkt los, sobald ihr das lustig bunte Spielfeld verlasst, auf dem schon ein Feuerwerk der Effekte abgefackelt wird. Wenn es dann in die Minigames geht, habt ihr eine Reihe von verschiedenen Grund-Spielarten: Zwei gegen zwei, einer gegen drei, Duelle, Showdowns, Rhythmusgames und vieles mehr. Ein paar davon gab es schon in vorigen Games der so langlebigen wie erfolgreichen Mario-Party-Serie. Nach Schätzen wurde schon im ersten Mario Party auf dem N64 Ende der 90er getaucht oder die Bob-Omb-Entschärfung taucht nun zum dritten Mal auf. Aber 95+ Prozent der Spiele in Super Mario Party Jamboree haben hier ihren ersten Auftritt. Kein Wunder, schließlich gibt es ja mit Mario Party Superstars bereits ein Best-of vieler alter Mario-Party-Klassiker.

Das Besondere ist wie immer in Mario Party, dass die Minigames in fünf Sekunden verstanden sind, dann dauert die Runde 30 bis 60 Sekunden und es ist egal, ob jemand zum ersten Mal spielt. Geübte Spieler werden einen kleinen Vorteil haben, aber niemand muss also all die Games schon kennen und beherrschen, um mitspielen zu können. Vom Himmel fallen Riesen-Sandwichs, denen ihr ausweichen müsst? Erklärt sich von selbst. Ein weißes Spielfeld mit der eigenen Farbe einfärben, während man dabei auf einem Riesenstempel umher hüpft? Einfach den Stick einmal bewegen, schon weiß man, was in Abgestempelt! los ist.

Andere wie die beiden Wippen in den Bäumen laden ein, gemein zu sein. Über zwei großen Wippen tauchen Münzen und andere Schätze auf, und um heranzukommen, müssen auch Spieler unten auf den Wippen stehen. Wie positioniert man sich, ist es wichtiger, selbst was zu sammeln oder verhindert man lieber, dass andere was bekommen. 30 Sekunden pures taktisches Drama und Action! So auch bei den brennenden Brücken: Auf drei Plattformebenen habt ihr auf jede Ebene links und rechts Feuerkugel-spuckende Bowsers. Alle Spieler sind dazwischen und müssen den Feuerbällen ausweichen. Viel Glück, denn die Feuerfrequenz und Größe der Bälle geht schnell nach hoch und der beste Schutz ist manchmal hinter einem anderen Mitspieler.

Ihr seht, Super Mario Party Jamboree ist alles, was "Mensch, ärgere dich nicht" nicht ist: aufregend, spaßig, dramatisch, lustig und endlos abwechslungsreich. Mit anderen Worten, die perfekte Rettung für einen drohenden Abend vor der Glotze mit Re-Runs von Hollywood-Has-Beens und dem obligatorischen ARD-Wohlfühlfilm. Obwohl, letztes Jahr war irgendwo zu später Stunde, L.A. Confidential unterwegs, das war schon gut. Aber sicher nicht so familientauglich wie Super Mario Party Jamboree.

Passend zum Start der Weihnachtszeit verlosen wir vier Super Mario Party Jamboree Pakete, wobei der Gewinner immer zu jedem der vier Adventssonntage ausgelost wird. Zu gewinnen gibt es heute natürlich zuerst und allervorderst Super Mario Party Jamboree als physische Version und natürlich nur für Nintendo Switch. Um euch dann in der kalten Jahreszeit besonders bequem zu machen, während ihr zum Beispiel eine Endlosrunde auf Buu Huus Karussell startet, gibt es eine so flauschige wie quietschgelbe Super Mario Party Jamboree Decke.

Die Zimtsterne und andere Weihnachtsbäckereien werden dann strategisch günstig in Griffweite positioniert, und zwar in den beiden gelben Jamboree-Schälchen. Den Kakao stellt man auf den offiziellen Super Mario Party Jamboree Untersetzern ab. Ihr dürft einmal raten, welche Farbe die haben. Richtig! Alle, weil sie das bunte Titelmotiv von Jamboree ziert!

Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr nur eine kleine Frage richtig beantworten:

