Mit Super Mario Party Jamboree zu Weihnachten in den Minispielmarathon: Gewinnt ein Set aus Spiel, Decke und mehr!

Was macht man an Weihnachten, wenn man nicht gerade einfach nur am Tisch sitzen, sich den Magen vollstopfen und reden möchte? Klar, ein bisschen Spaß haben! Nein, die Sammlung mit den guten, alten Brettspielen bleibt im Regal, dafür kommt Super Mario Party Jamboree in die Nintendo Switch und auf den Fernseher. Ob das dem Weihnachtfrieden so zuträglich ist? Nun, es ist kein Mario Kart 8 Deluxe, aber auch hier könnt ihr euren Mitspielerinnen und Mitspielern zeigen was ihr drauf habt – doch das gehört ja dazu.

Mehr als 110 Minispiele hat das neue Super Mario Party Jamboree zu bieten. Nicht jedem werden alle davon gefallen, es gibt aber eine ganze Menge Spaßgaranten darunter. Manche davon kennt man aus früheren Spielen, die meisten sind aber komplett neu. Und sie sind immer anders. Mal flüchtet ihr vor einem riesigen Felsen, dann schnappt ihr mit einem Lasso nach Schatzkisten oder sortiert Früchte auf dem richtigen Laufband. Abwechslung ist definitiv garantiert.

Super Mario Party Jamboree - Bunte Minispielaction zu Weihnachten!

Aber was sind eigentlich die besten Minispiele in Super Mario Party Jamboree? Wir haben da eine kleine Auswahl für euch, natürlich absolut subjektiv. Das müsst ihr nicht so sehen, könnt ihr aber. Zum Beispiel das Domino-Desaster, bei dem es darum geht, in zehn Sekunden möglichst häufig auf eine Taste zu hämmern. Meine Frau resigniert schon, wenn dieses Minispiel gewählt wird, denn da macht mir keiner was vor. Es ist schon interessant, wie viel Zeit man damit verbringen kann, die richtige Taktik zum möglichst schnellen Drücken einer Taste herauszufinden. Wesentlich entspannter ist da schon der Dreierwurf. Schnelligkeit spielt da nicht zwingend eine Rolle, sondern gutes Timing. Es gibt drei Reihen mit Basketballkörben, die sich vor euch bewegen, und die in der Mitte geben zwei Punkte. Geht man nun gezielt auf diese oder doch auf die obere und untere Reihe, die jeweils nur einen Punkt geben? Am Ende versucht man aber sowieso jeden Korb zu erwischen, den man kriegen kann.

Balance-Golf zeigt wiederum eine weitere Facette, nämlich Präzision. Hier bewegt man einen Golfball über ein kleines Feld und muss ihn möglichst schnell im Loch unterbringen, indem man den Joy-Con entsprechend hält und neigt. Wer ruhige Hände hat, ist hier klar im Vorteil. Auf drei unterschiedliche Bewegungsarten setzt der Mini-Triathlon. Ich schwächle nach dem Schwimmen immer im Mittelteil mit dem kleinen Fahrrad, wo wiederum meine bessere Hälfte davonzieht. Das kann ich dann auch beim abschließenden Hürdenlauf nicht mehr aufholen. Den richtigen Moment sollte man dann wiederum bei der Schollenschlitterei nicht verpassen. Eine Sekunde zu früh gedrückt und euer Schlitten hält viel zu früh an. Eine Sekunde zu spät und eure Figur landet im eiskalten Wasser. Eine gute Auffassungsgabe wisst ihr erst dann zu schätzen, wenn euer Schlitten mit weniger als einem Meter Abstand zur Kante zum Stehen kommt. Das sind die Momente, in denen man sich selbst anerkennend auf die Schulter klopft.

Wenn der Schleckermaul-Schnitt kommt, solltet ihr keinen Hunger haben. Denn das virtuelle Fleisch, das ihr hier möglichst genau in der Mitte durchschneiden müsst, sieht ganz schön lecker aus. Vielleicht kriegt ihr ja dadurch Hunger und könnt das Weihnachtsessen noch mehr genießen. Die Zeit bis dahin lässt sich dann mit einer Schneeschlacht überbrücken. Wobei die im Spiel sehr schnell vorbei sein kann. Schnell den Ball geformt, geworfen und das Vergnügen ist nach zwei Sekunden schon zu Ende. Kann passieren. Muss aber nicht. Mitunter ist es eine recht spannende Angelegenheit, ob der eine Spieler auf der einen Seite (mit Unterstützung von kleinen Äffchen) oder die drei gegenüber gewinnen. Einkesseln könnt ihr eure Gegenspieler wiederum mit dem Stachelplattenwerfer. Wer das Fluggerät steuert und die Platten mit den spitzen Stacheln fallen lässt, kann versuchen, die potenziellen Opfer in die Ecke zu drängen. Manchmal sorgt der Abwurf aber auch für unerwartete und unterhaltsame Ergebnisse, wenn eine Platte auf eine Kante fällt und einen sicher geglaubten Charakter doch noch unter sich zermalmt.

Noch so ein Spiel, in dem ich gefühlt Weltmeister bin, ist der Spitzhacken-Sprint. In Sekundenschnelle habe ich mir hier mithilfe entsprechender Bewegungen des Joy-Con durch den Stein gehämmert. Gefühlt Stunden später schaffen es dann auch die KI-Gegner, sich durch den Fels zu arbeiten und im Ziel anzukommen. Mit vier menschlichen Spielern ist das aber definitiv eine größere Herausforderung. Ganz putzig anzuschauen ist das Park-Panorama mit Federball spielenden, über ein Seil springenden und auf Eiscreme wartenden Bewohnern des Pilz-Königreichs. Schnelligkeit ist hier nicht unbedingt wichtig, vielmehr kommt es auf Präzision an, um den richtigen Bildausschnitt zu fotografieren, sowie auf den geeigneten Moment, denn in der Szenerie herrscht eine gewisse Dynamik. Nicht, dass euch ein vorbeilaufender Koopa noch den Schnappschuss vermasselt.

Passend zum Start der Weihnachtszeit verlosen wir insgesamt vier Super Mario Party Jamboree-Pakete, wobei der Gewinner immer zu jedem der vier Adventssonntage ausgelost wird. Zu gewinnen gibt es heute erneut Super Mario Party Jamboree als physische Version und natürlich nur für Nintendo Switch. Um euch dann in der kalten Jahreszeit besonders bequem zu machen, während ihr zum Beispiel eine Endlosrunde auf Buu Huus Karussell startet, gibt es eine so flauschige wie quietschgelbe Super Mario Party Jamboree-Decke.

Die Zimtsterne und andere Weihnachtsbäckereien werden dann strategisch günstig in Griffweite positioniert, und zwar in den beiden gelben Jamboree-Schälchen. Den Kakao stellt man auf den offiziellen Super Mario Party Jamboree-Untersetzern ab. Ihr dürft einmal raten, welche Farbe die haben. Richtig! Alle, weil sie das bunte Titelmotiv von Jamboree ziert!

Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr nur eine kleine Frage richtig beantworten:

