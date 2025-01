Bungies neue IP soll eine wilde Mischung aus Smash Bros. und MOBA werden, bei der ihr im hohen Bogen von der Karte gekickt werden könnt

Gummy Bears ist der Codename des MOBAs, das sich einst bei Bungie in der Entwicklung befand und nun auf dem Schoß eines neuen PlayStation-Studios liegt. Offiziell ist nur wenig über das ehemalige Projekt der Destiny-2-Entwickler bekannt. Ein Bericht gibt nun mehr Informationen preis. Es wird behauptet, dass sich das MOBA vom Smash Bros.-Franchise hat inspirieren lassen. Ein verrückter Mix, also.

Buntes MOBA mit Smash-Bros.-Elementen

Weiterhin bleibt die Informationslage um Gummy Bears dünn. Lediglich einige Konzeptzeichnungen rund um das MOBA sind bekannt, aus denen sich grobe Details entnehmen lassen. The Game Post bringt nun ein winziges Add-on für den ohnehin kleinen Stapel an Infos.

Laut dem aktuellen Beitrag soll Gummy Bears ein teambasiertes, kompetitives MOBA werden - so weit, so absehbar. Zudem soll das MOBA eine helle und lebendige Ästhetik mit Neonfarben sowie süße Charaktere besitzen. Damit soll der Titel besonders junge Spieler ansprechen. Die spielbaren Figuren können dabei in drei Klassen unterteilt werden: Angriff, Verteidigung und Unterstützung.

Was das Gameplay angeht, so wird Gummy Bears als "lo-fi und gemütlich" beschrieben. Wer bereits in seinem Leben ein MOBA gespielt hat, weiß, dass diese beiden Worte eher selten benutzt werden, um ein Spiel dieses Genres zu beschreiben.

So, aber wo sind jetzt die Ähnlichkeiten mit den Smash-Bros.-Spielen? Angeblich wird Gummy Bears ein prozentuales Gesundheitssystem verwenden und keine sichtbaren Lebensleisten besitzen. Das erinnert stark an Nintendos Super Smash Bros. - und ihr könnt anscheinend ebenfalls komplett von der Karte fliegen, wenn ihr zu viel Schaden erhaltet. Es klingt also nach einem wirklich unterhaltsamen Konzept.

Bungie selbst arbeitet derzeit nur noch an seinem jahrelangen Steckenpferd Destiny 2 und dem noch unveröffentlichten Extraktions-Shooter Marathon. Project Gummy Bears wurde von der Liste des Studios gestrichen. Nun kümmert sich ein neues PlayStation-Studio mit etwa 40 ehemaligen Bungie-Mitarbeitern um das MOBA. Man nimmt an, dass sich das Projekt MOBA meets Smash Bros. bereits seit drei Jahren in der Entwicklung befindet.