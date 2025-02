Mit Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered erscheint das Action-Rollenspiel zum ersten Mal auch in Europa

Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered wurde offiziell von Bandai Namco Entertainment Europe angekündigt. Damit erscheint das beliebte Action-RPG erstmals im Westen und bringt Fans der Gundam Seed-Reihe nostalgische Erinnerungen an spannende Mecha-Schlachten und packende Story-Momente zurück. Der offizielle Trailer bietet einen ersten Einblick in das Spiel.

Mobile Suit Gundam SEED Battle Destiny Remastered Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, Nintendo Switch

Release: 22. Mai 2025

Entwickler / Publisher: B.B, STudio Co.,Ltd / Bandai Namco Entertainment

Steam-Vorbestellungen schon möglich

Der Release des Titels ist für den 22. Mai 2025 geplant, sowohl für die Nintendo Switch als auch für den PC. Während die Vorbestellung auf Steam bereits möglich ist, müssen sich Switch-Nutzer noch etwas gedulden. In Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered übernehmt ihr die Rolle eines Soldaten, der sich einer von drei Fraktionen anschließen muss: Earth Alliance, Z.A.F.T. oder Archangel. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Handlung, die auf den bekanntesten Momenten aus Mobile Suit Gundam Seed und Seed Destiny basiert. Auch Nebengeschichten aus Seed Astray und C.E. 73: Stargazer sind im Spiel enthalten und sollen für eine umfangreiche Spielerfahrung sorgen.

Über 100 verschiedene Mobile Suits

Besonders die Auswahl aus über 100 verschiedenen Mobile Suits ist spannend, da diese nicht nur im Kampf eingesetzt, sondern auch individuell verbessert und angepasst werden können. Die Remastered-Version bietet zudem eine aufgefrischte Grafik und eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, die für moderne Plattformen entwickelt wurde. Erstmals gibt es eine vollständige englische Sprachausgabe, was das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich machen wird. Neue Features wie verbesserte Tuning-Optionen, eine flexible Missionsauswahl und ein neuer Lock-on-Modus sorgen für ein optimiertes Spielerlebnis.

Mit Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered erwartet euch ein Mecha-Abenteuer, das klassische Gundam-Momente mit modernen Verbesserungen vereint. Ab dem 22. Mai 2025 könnt ihr euch in Schlachten stürzen und eure Lieblings-Mobile Suits in actionreichen Missionen steuern. Zusätzlich wurden Verbesserungen beim Balancing und in den Kampfmechaniken angekündigt, die für ein verbessertes Spielerlebnis sorgen sollen.