Modern Warfare 2: Das verhasste Interface könnte bald der Vergangenheit angehören.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es eine Menge verschiedener Systeme, Mechaniken und so weiter.

Das Interface des Shooters, bei dem alles quasi zusammenläuft, erfreut sich indes nicht gerade großer Beliebtheit, und das schon seit der Beta.

Das könnte sich bald ändern

Die Kritik an der Benutzeroberfläche ist auch Entwickler Infinity Ward nicht entgangen, Änderungen seien in Arbeit.

Das behauptet jedenfalls der bekannte Leaker und Insider Ralph Valve. Geplante Änderungen sollen demnach aber nicht auf einmal umgesetzt werden, sondern schrittweise.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Der Grund dafür, warum es diese Probleme gibt, resultiert ihm zufolge aus einer Kombination aus der Arbeit von Zuhause aus, zeitlichen Einschränkungen und auch Misskommunikation zwischen einzelnen Abteilungen.

Er geht allerdings nicht näher darauf ein, wie weit das Interface überarbeitet wird oder was sich konkret ändern. Klar ist aber, dass Infinity Ward bereits an einigen Änderungen arbeitet, von denen manche auch schon mit Season 1 zu Modern Warfare 2 kommen sollen.

Wie weit künftige Anpassungen an der Benuteroberfläche von Modern Warfare 2 gehen, bleibt aber noch abzuwarten.