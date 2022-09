Modern Warfare 2: Die Beta lockt eine beeindruckende Zahl an Spielern an

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 zieht einiges an Interesse auf sich.

Auf Steam wurden in Spitzenzeiten knapp 170.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler erreicht: Nicht schlecht für eine Beta.

Noch Luft nach oben

Damit hat die Beta von Modern Warfare 2 bereits die aktuellen Spitzenzahlen gleichzeitig aktiver User von Spielen wie Cyberpunk 2077, GTA 5, Destiny 2 und Team Fortress 2 übertroffen.

Aber auch Rekorde von älteren Spielen wie Left 4 Dead 2, The Division, FIFA 22 und Borderlands 2 konnte die Beta somit übertrumpfen.

Wie gesagt, ist es nur eine Beta. Mit dem Release der Vollversion ist da doch einiges an Luft nach oben. Und auch bis zur Top 10 auf Steam ist es noch ein weiter Weg, dafür sollten es schon knapp 500.000 gleichzeitig aktive User sein.

Wie viele des rund um den Release sein werden, bleibt abzuwarten. Im Zuge der Beta wurde von Fans erneut teils bekannte Kritik geäußert, ebenso plagten bereits Cheater und Hacker die Modern-Warfare-2-Beta.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, und Xbox Series X/S.