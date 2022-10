Modern Warfare 2: Launch-Gameplay-Trailer stimmt auf die Story ein

Activision hat am Nachmittag den Launch-Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht.

Dieser liefert euch einige neue und Eindrücke zum neuesten Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe.

Der neue Gameplay-Trailer zu Modern Warfare 2

Beim neuen Video stehen dabei vor neuen Eindrücke zur Kampagne des Shooters von Infinity Ward im Mittelpunkt.

Nachfolgend könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen:

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, und Xbox Series X/S.

Jüngsten Gerüchten zufolge soll das Studio Sledgehammer derzeit an Call of Duty: Advanced Warfare 2 arbeiten, dessen Veröffentlichung für 2025 geplant sei.