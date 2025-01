Vertreibt euch die Wartezeit auf Monster Hunter Wilds: In Monster Hunter Now gibt’s bald ein Event mit coolen Belohnungen zur Einstimmung

Auf das kommende Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 erscheint, könnt ihr euch bald auch in Monster Hunter Now einstimmen.

Niantic hat dazu ein entsprechendes Kollaborations-Event angekündigt, das euch verschiedene Belohnungen beschert.

Besondere Belohnungen in Monster Hunter Now

Der erste Teil dieses Kollaborations-Events beginnt am Montag, den 3. Februar 2025, um 9 Uhr.

Freuen könnt ihr euch hier unter anderem auf exklusive Items für Monster Hunter Now, aber auch auf einlösbare Codes für Monster Hunter Wilds.

Für Monster Hunter Now gibt es zum Beispiel einen exklusiven Wilds-Logo-Hoodie als Dekorausrüstung, für Monster Hunter Wilds bekommt ihr über die Codes verschiedene Items, die euch beim Start ins Spiel helfen.

Insgesamt läuft das Event bis zum 31. Märzu 2025 um 23:59 Uhr, dabei könnt ihr auch zeitlich begrenzte Quests abschließen, für die ihr große Monster erlegen müsst. Dabei gibt es folgende Belohnungen für euch:

Geschenkcode für Objekte, der in Monster Hunter Wilds eingelöst werden kann

Exklusive Wilds-Logo-Hoodie-Dekorausrüstung

Exklusiver MH Wilds-Kollaboration-Gildenkarten-Hintergrund

Waffenentwicklungsteile

Rüstungsentwicklungsteile

Das Geschenk für Monster Hunter Wilds umfasst wiederum folgendes:

10x Mega-Trank

3x Lebensstaub

5x Energie-Trank

5x Gebratenes Steak

3x Sprintsaft

Nach Abschluss der erforderlichen Quests könnt ihr im Jäger-Menü von Monster Hunter Now auf "Geschenkcode" drücken und dort einen Code generieren. Dieser lässt sich in Monster Hunter Wilds auf PS5, Xbox Series X/S und PC verwenden, und zwar ab dem 28. Februar 2025, dem Release-Tag des Spiels.

Doch das war noch nicht alles. Meldet ihr euch in verschiedenen Zeiträumen an, sichert ihr euch besondere Vorratsobjekte für MH Now:

Erstes Objektset: Montag, 03. Februar, ab 09:00 Uhr (Ortszeit)

5x Trank



2x Waffenentwicklungsteile



2x Rüstungsentwicklungsteile



500x Erweiterung für Objekttruhe

Zweites Objektset: Montag, 10. Februar, ab 09:00 Uhr (Ortszeit)

2x Trank



2x Waffenentwicklungsteile



2x Rüstungsentwicklungsteile



100x Erweiterung für Objekttruhe

Drittes Objektset: Montag, 17. Februar, ab 09:00 Uhr (Ortszeit)

2x Trank



2x Waffenentwicklungsteile



2x Rüstungsentwicklungsteile



100x Erweiterung für Objekttruhe

Viertes Objektset: Montag, 24. Februar, ab 09:00 Uhr (Ortszeit)

2x Trank



2x Waffenentwicklungsteile



2x Rüstungsentwicklungsteile



100x Erweiterung für Objekttruhe

Zu guter Letzt werden ab Beginn des Events und bis zum 28. Februar 2025 zwei begrenzte Pakete im In-Game-Shop erhältlich sein:

MH Wilds-Kollaborationspaket Vol. 1

10x Spezial-Zerlegemesser



10x Ultra-Jagdticket



10x Trank



5x Farbball

Exklusiv im Web-Store: MH Wilds-Kollaborations-Premiumpaket Vol. 1

11.000x Bonus-Juwel



5x Spezial-Zerlegemesser



20x Trank



10x Ultra-Jagdticket

Übrigens: Anfang Februar findet eine zweite Open Beta zu Monster Hunter Wilds statt, dabei könnt ihr das Spiel vor Release noch einmal ausprobieren.