Monster Hunter Outlanders angekündigt – Kooperative und "authentische" Monsterjagd für Mobilgeräte

Die zu Tencent gehörende TiMi Studio Group und Capcom haben heute das Open-World-Survival-Game Monster Hunter Outlanders angekündigt.

Outlanders ist ein brandneues Spiel der Reihe und wird für Mobilgeräte entwickelt.

Monster Hunter Outlands: Was erwartet euch im Spiel?

Den offiziellen Angaben zufolge müsst ihr in verschiedenen Regionen einer Open-World-Map voller "natürlicher Umgebungen, Ökosysteme und Monster" die Welt erkunden und überleben.

Weiterhin befasst ihr euch mit der Herstellung verschiedener Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge.

Nicht fehlen darf die Jagd auf diese verschiedenen Monster, was ihr entweder alleine oder im Koop-Modus zu viert tun könnt.

Kurz gesagt: Es klingt alles nach einem gewöhnlichen Monster Hunter-Spiel, nur eben für Mobilgeräte. Somit verfolgt man etwa einen anderen Ansatz als Niantic bei seinem 2023 veröffentlichten Augmented-Reality-Game Monster Hunter Now.

"Durch die Kombination dieser drei Elemente wollen wir ein mobiles Spiel erschaffen, das es den Spielern ermöglicht, das Monster Hunter-Erlebnis mit Freunden zu genießen, jederzeit und überall", heißt es.

"Es ist an der Zeit, dass mobile Spieler in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht", kommentiert Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group.

"Monster Hunter Outlanders bietet den Spielern nicht nur ein authentisches Jagderlebnis, sondern auch eine riesige offene Welt mit der Community und den sozialen Systemen, nach denen die Spieler heute suchen."

Ein offizielles Release-Datum für Monster Hunter Outlanders steht noch nicht fest. Vor der Veröffentlichung sollen aber mehrere Playtests stattfinden.

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann dem offiziellen Discord-Server zu Monster Hunter Outlanders beitreten.