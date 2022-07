Monster Hunter Paradise: Leak auf Discord deutet den nächsten Teil an

Das nächste Monster Hunter, das angeblich den Beinamen "Paradise" besitzen soll, scheint über Discord geleakt worden zu sein.

Das Paradies ist nah

Wie VGC berichtet, soll Twitter-Nutzer Neonaga99 in einem Beitrag seine Entdeckungen in einem Discord-Backend gezeigt haben. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht. So soll er ein Event gefunden haben, das Spieler dazu einlädt, eine Code für Monster Hunter Paradise zu erhalten.

Dieses Spiel, tief vergraben im Discord-Code, könnte aber auf das nächste Spiel des Monster-Hunter-Franchise hindeuten. Bisher soll das Aktivieren des Codes noch nichts bewirken, ist aber immerhin für PC, Xbox und PlayStation einlösbar. Ob es sich hierbei um einen möglichen Beta-Zugang, zusätzliche Inhalte oder das Spel selbst handelt, ist nicht klar.

Mehr zu Monster Hunter:

So wie es aussieht, könnte der nächste Teil also nicht für die Nintendo Switch erscheinen - ähnlich wie Monster Hunter World, das im Jahr 2018 erschien.