Monster Hunter: Star Wars-Schauspielerin präsentiert Überblick und Ausblick auf Monster Hunter Wilds

Die Star Wars-Schauspielerin Daisy Ridley führt euch durch ein neues Überblicksvideo zu Monster Hunter. Das Video richtet sich vor allem an Einsteiger und bietet einen kompakten, aber inhaltlich dichten Einstieg in die Welt der beliebten Action-Rollenspiel-Reihe von Capcom.

Einblick in die Welt von Monster Hunter

Mit einer Laufzeit von rund zehn Minuten beleuchtet das Video sowohl die Lore als auch das Gameplay der Serie. Spieler erhalten dabei einen Vorgeschmack auf die Besonderheiten, die Monster Hunter zu einem der erfolgreichsten Franchises von Capcom gemacht haben. Im Fokus steht vor allem das kommende Spiel Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 erscheinen soll. Leider müssen Nintendo-Switch-Besitzer hier leer ausgehen, denn das Spiel erscheint nicht für die aktuelle Konsole von Nintendo.

Um auch Neulingen einen umfassenden Überblick über das Franchise zu geben, werden weitere wichtige Titel der Serie hervorgehoben. Dazu gehören Monster Hunter Rise samt der großen Erweiterung Sunbreak, sowie die beiden RPG-Ableger Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Diese Titel bieten Inhalte für all jene, die jetzt schon in das Monster Hunter-Universum eintauchen möchten. Die Monster Hunter-Reihe bietet nicht nur actionreiche Kämpfe, sondern auch eine große Welt voller Geschichten, Charaktere und Geheimnisse.

Nostalgischer Rückblick für Fans

Trotz der kompakten Form ist das Video gespickt mit Hintergrundwissen, was Einsteiger stellenweise überfordern könnte. Dennoch gelingt es, die Faszination der Serie in kurzer Zeit zu vermitteln und Lust auf mehr zu machen. Selbst langjährige Fans erhalten so einen kleinen nostalgischen Rückblick auf bisherige Erfolge der Reihe und ihre Entwicklung im Laufe der Jahre.

Mit Monster Hunter Wilds steht der nächste große Serienableger in den Startlöchern. Fans hoffen, dass der Titel vielleicht doch auf dem Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen wird, der bis März 2025 angekündigt werden soll. Es bleibt aber noch genug Zeit, um die bisherigen Monster Hunter-Abenteuer nachzuholen, erste Jagderfahrungen zu sammeln und sich auf die nächste große Herausforderung vorzubereiten.