Ist Monster Hunter Wilds einsteigerfreundlich? Veteranen und Anfänger wollen im Grunde das Gleiche, sagt der Entwickler und spricht über die Starthilfen des Spiels

In meiner Erinnerung ist Monster Hunter eine Reihe, die in den ersten ein, zwei Quests noch harmlos erscheint. Capcom lässt mich kleine Monster jagen, um eine Illusion in mir zu erschaffen, in der ich tatsächlich gut mit meinen Waffen umgehen und den Kreaturen mit Links den Gar ausmachen kann. So trainiere mir in der ersten Spielstunde Mut an, um mich dann einer gigantischen Lava-Echse oder einem dick gepanzerten Riesenarmadillo gegenüberzustellen. Aus einem Kinderspiel wird schnell ein brutaler Überlebenskampf - zumindest für die Anfänger unter uns. Wie sieht es bei Monster Hunter Wilds mit der Einsteigerfreundlichkeit aus? Das verrät der Game Director Yuya Tokuda höchstpersönlich.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Gute Balance zwischen Hilfe und Herausforderung

Wie Tokuda gegenüber GamesRadar erklärt, versucht Capcom sowohl Veteranen als auch Neulinge anzusprechen - und das ohne unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Laut Capcom soll Wilds etwa ähnlich herausfordernd werden wie Worlds. "Ich denke, dass beide Arten von Fans im Grunde genommen ähnlich sind, was ihre Erwartungen an ein Monster Hunter-Erlebnis angeht", so Tokuda. "Aber der Unterschied liegt darin, wie sie in das Spiel einsteigen."

"Wenn du ein relativ neuer Spieler bist, denke ich, dass es unsere Aufgabe ist, dir eine Geschichte zu geben, die dir hilft, zu lernen, wie man Monster Hunter spielt, während du den Quests folgst. Wir wollen, dass ihr den gleichen Punkt erreicht wie die erfahrenen Fans, nämlich den wirklich lohnenden und herausfordernden Gameplay-Zyklus und die riesige Menge an Inhalten, die ihr später im Spiel genießen könnt."

Im Grunde ginge es darum "zwei verschiedene Arten von Menschen an denselben Ort zu bringen, anstatt zu versuchen, zwei völlig unterschiedliche Fanbasen zu bedienen, die unterschiedliche Dinge wollen". Und auch Online-Koop kann hilfreich sein, um neue Strategien zu lernen und sich einfach nicht allein gegen die wirklich fiesen Monster behaupten zu müssen. Überstürzen sollte man es jedoch auch nicht, sagt Produzent Ryozo Tsujimoto.

"Ich würde sagen, dass man nicht das Gefühl haben muss, sofort online gehen zu müssen, wenn man neu in Monster Hunter ist. Es kann eine Weile dauern, bis man sich an das Gefühl gewöhnt hat, in einer Gruppe von bis zu vier Leuten zu spielen." Auf der Solo-Jagd habt ihr außerdem "ziemlich intelligente" KI-Charaktere, die sich euch anschließen können.