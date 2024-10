Monster Hunter Wilds Beta: Palicos sprechen nun Englisch? Traditionelles "Miau" immer noch verfügbar

Die Beta des neuen Action-Rollenspiels Monster Hunter Wilds von Capcom ist für Playstation Plus-Nutzer verfügbar, während die Open Beta für alle Spieler auf PlayStation, Xbox Series X|S und PC in drei Tagen folgt. Besonders eine Neuerung sorgt für Gesprächsstoff unter den Spielern. Die Palicos, die katzenartigen Begleiter, sprechen zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe in menschlicher Sprache. Diese Veränderung trifft auf gemischte Reaktionen, da viele Spieler an das klassische Miauen gewöhnt sind und dieses vermissen.

Neue Charaktertiefe oder befremdliche Veränderung?

In Monster Hunter Wilds sprechen Palicos standardmäßig Englisch, was ihnen eine neue Rolle als eigenständige Charaktere verleiht. Einige Fans empfinden die menschliche Stimme der Palicos als befremdlich und bevorzugen die traditionellen katzenähnlichen Laute. Die menschliche Sprache hebt die Palicos auf eine neue Ebene, ähnlich wie Mauzi aus Pokémon, das als sprechendes Pokémon als Partner und nicht nur als Haustier betrachtet wird. Diese Änderung könnte die Beziehung zwischen Spielern und Palicos emotional vertiefen. Durch die neuen Dialoge wirken die Palicos selbstständiger und unabhängiger als zuvor, was die Jagderfahrung mit unserem felligen Freund noch spannender machen könnte.

Klassisches Miau statt menschlicher Sprache

Für diejenigen, die die klassischen "Miau"-Laute bevorzugen, gibt es jedoch eine Option zur Umstellung. Spieler können im Palico-Erstellungsmenü zur traditionellen Felyne-Sprache zurückwechseln. Diese Einstellung befindet sich im Erstellungsbildschirm und nicht wie erwartet im Audio-Menü. Auch wenn diese Änderung für manche Spieler verwirrend ist, bietet sie die Möglichkeit, das Erlebnis individuell anzupassen. So können Spieler, die das englischsprachige Palico-Erlebnis als störend empfinden, jederzeit zur gewohnten Felyne-Sprache wechseln und die Atmosphäre entsprechend anpassen.

Abgesehen von dieser Kontroverse zeigt die Beta von Monster Hunter Wilds vielversprechende Neuerungen, einschließlich beeindruckender grafischer Details und eines cineastischen Story-Fokus. Spieler haben vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, die von der Palico-Sprache bis hin zur Story-Interaktion reichen und so das Spielerlebnis personalisieren können. Werden die sprechenden Palicos eure Jagderfahrung bereichern oder bleibt ihr lieber beim traditionellen "Miau"?