Monster Hunter Wilds: Beta-Preload für PS Plus-Mitglieder gestartet

Capcom hat den Beta-Preload für Monster Hunter Wilds für PlayStation Plus-Mitglieder gestartet. Dieser exklusive Early Access zur Beta gibt Spielern die Gelegenheit, das kommende Abenteuer vorab zu erleben und wertvolles Feedback zu geben. Nach dieser ersten, exklusiven Phase wird es direkt im Anschluss eine öffentliche Beta geben, die für alle Spieler zugänglich sein wird, unabhängig von einem PlayStation Plus-Abo.

Beta in zwei Phasen und offene Crossplay-Option

Die erste Beta-Phase ist exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder auf der PS5 verfügbar und findet vom 29. bis zum 31. Oktober 2024 statt. Spieler können die Beta-Daten bereits im PlayStation Store herunterladen, um direkt zum Start der Beta loslegen zu können. Die zweite Phase der offenen Beta wird vom 1. bis zum 3. November 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielbar sein. Capcom hat bestätigt, dass Crossplay in dieser Phase aktiviert sein wird, sodass Spieler auf verschiedenen Plattformen gemeinsam jagen können.

Charaktererstellung, Doshaguma-Jagd und Multiplayer-Optionen

Die Inhalte der Beta bieten eine spannende Vorschau auf Monster Hunter Wilds. Spieler können den Charakter-Editor nutzen, um ihren Jäger zu erstellen – dieser erstellte Charakter kann später in die Vollversion übernommen werden. Zusätzlich beinhaltet die Beta eine Einführung in die Story, ein Tutorial und die spannende Jagd auf das Alpha eines Doshaguma-Rudels in der Wild Plains-Region. Diese Jagd kann entweder solo oder kooperativ im Multiplayer angegangen werden. Die aus früheren Spielen bekannte SOS-Funktion ist ebenfalls integriert, sodass Spieler bei Bedarf Unterstützung von Freunden anfordern können. Spieler, die an der Open-Beta teilnehmen, bekommen einen besonders knuffigen Anhänger. Solltet ihr mehr über die Open-Beta erfahren wollen, schaut in diesem Artikel vorbei.

Die Beta gibt nicht nur eine Vorschau auf das Spiel, sondern hilft Capcom auch, durch das Spieler-Feedback Verbesserungen vorzunehmen und mögliche Fehler in der finalen Version zu beheben. Monster Hunter Wilds erscheint offiziell am 28. Februar 2025 und dürfte für Fans der Reihe ein echtes Highlight werden. Werdet ihr in die Beta reinschauen?