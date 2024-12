Monster Hunter Wilds: Capcom bestätigt Day-One-Patch für PS5 Pro und kündigt weitere Optimierungen an

Capcom hat mit Monster Hunter Wilds einen spannenden neuen Titel für sein Action-RPG-Franchise in der Entwicklung. Der Release des Spiels ist für den 28. Februar 2025 geplant und es erscheint auf PS5, Xbox Series X|S und PC. Vor dem Start hat das Entwicklerteam nun auf das Feedback aus der Open-Beta reagiert und zahlreiche technische Optimierungen angekündigt, um die Spielerfahrung zu verbessern. Yuya Tokuda, der Direktor des Spiels, teilte die neuesten Details in einem Community-Update-Stream mit.

Day-One-Patch für die PlayStation 5 Pro

Capcom hat zudem angekündigt, dass es einen Day-One-Patch für die PS5 Pro geben wird, der speziell die Grafik auf der Konsole verbessern soll. Obwohl Capcom noch keine genauen Details veröffentlicht hat, wurde bestätigt, dass der Patch direkt zum Release verfügbar sein wird. Weitere Informationen dazu sollen näher am Launch-Termin folgen.

Rückmeldung nach der Beta

"Die Ziel-Framerate, die wir hier haben, wurde in der OBT-Version nicht erreicht", erklärte Tokuda. "Um ehrlich zu sein, war es eine frühere Version, die nicht ganz so optimiert war, und es gab auch einige Rendering-Probleme mit der Grafik, wenn der Frame-Priority-Modus verwendet wurde." Die Xbox Series S unterstützt lediglich den Modus mit 30 fps, während auf dem PC die Framerate von der individuellen Hardware der Spieler abhängt, was eine flexible Spielerfahrung ermöglicht.

Laut Capcom wurden diese Probleme inzwischen behoben. Die finale Version soll optimierte Details wie Fell und Federn bieten und stabilere 60 fps erreichen. Auch die Xbox-Version erhielt ähnliche Verbesserungen, um ein einheitliches Spielerlebnis zu garantieren.

"Der Zweck dieses Tests ist es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, einen begrenzten Teil von Monster Hunter Wilds zu erleben und auch verschiedene technische Aspekte wie die Netzwerklast und den allgemeinen Betrieb vor der vollständigen Veröffentlichung zu überprüfen", schrieb Capcom auf Steam.

Die Mindestanforderungen für die PC-Version sollen gesenkt werden, damit mehr Spieler Zugang erhalten. Außerdem plant Capcom ein Benchmark-Tool, mit dem die Hardware vorab getestet werden kann. Die Entwickler betonen, dass die Beta in erster Linie für technische Tests diente. Fans können sich auf eine optimierte Version freuen, die packende Monsterjagden verspricht. Mit Monster Hunter Wilds könnte Capcom 2025 einen weiteren großen Hit landen.