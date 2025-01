Monster Hunter Wilds: Capcom optimiert alle 14 Waffen für bessere Balance und ein vielseitiges Kampfsystem – Freut euch auf unendliche Munition für Bowguns und das neue Wundensystem für taktische Vorteile

Capcoms nächster großer Titel, Monster Hunter Wilds, erscheint am 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Mit diesem Spiel will das Studio einen Megahit in der beliebten Reihe landen und ein beeindruckendes Spielerlebnis bieten. Capcom hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Waffenmechaniken und deren Balance weiter zu optimieren.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Alle Waffentypen werden optimiert

Capcom möchte die Anpassung aller 14 Waffentypen verbessern, damit sie besser zum Stil von Wilds passen. Besonders für Nutzer von Bowguns und Bögen gibt es gravierende Änderungen. Es soll unbegrenzte Munition für Standardangriffe wie Normal-, Pierce- und Spread-Munition geben sowie Beschichtungen, um für eine deutlich flüssigere Jagd zu sorgen. Dennoch bleibt das Herstellen stärkerer Spezialmunition aus gesammelten Materialien erhalten. So gibt es immer noch genügend Gründe, erneut auf die Jagd zu gehen und Materialien zu sammeln.

Das Großschwert dient als Basis für die Entwicklung und Animation anderer Waffen wie Schwert und Schild oder die schwere Bowgun. Von dieser Grundlage aus wird die Balance der Waffen optimiert, um ein möglichst faires und abwechslungsreiches Kampfsystem zu gewährleisten, laut Capcom.

Verwundete Monster als strategische Hilfe

Zu den neuen Techniken zählt der Focus Strike, eine ultimative Attacke, die für jede Waffe individuell gestaltet ist. Zusätzlich sorgt der neue Wundenstatus für anhaltenden Schaden an Monstern; dies kann auch von anderen Kreaturen ausgelöst werden. Wie in der freien Natur könnt ihr euch dann auf das schwächste Glied stürzen, wenn ihr so herzlos seid. Das könnte Kämpfe mit stärkeren Gegnern deutlich vereinfachen und verkürzen. In einem YouTube-Video von IGN könnt ihr alle Verbesserungen und Veränderungen sehen.

Capcoms Ziel ist es, das Monster Hunter-Erlebnis weiterzuentwickeln und den Spielern eine abwechslungsreiche Erfahrung zu bieten. Mit den neuen Features und einem optimierten Gameplay hat Wilds das Potenzial, zu einem der spannendsten Titel der Serie zu werden. Also könnt ihr eure Jagdwaffen schon mal schärfen, wenn am 28. Februar 2025 endlich die Jagdsaison eröffnet wird.