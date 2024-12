Monster Hunter Wilds: Capcom sorgt nach Beta für Waffen-Balancing und stabile FPS

Monster Hunter Wilds hat mit der Beta viele Spieler begeistert, jedoch gab es auch einige Kritikpunkte. Besonders das Waffen-Balancing und das Fluchtverhalten der Monster wurden bemängelt. Capcom hat auf das Feedback reagiert und arbeitet an den Anpassungen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Capcom verbessert das Waffenarsenal nach Feeback

Die Lieblingswaffen der Spieler sollen ihren Spielspaß bewahren, während schwächere Waffen gezielt verbessert werden. Im Fokus stehen dabei die Lanze, Morph-Axt, Insektenglefe sowie Schwert und Schild. Zusätzlich wird der Fokus-Modus für Schwert & Schild und die Insektenglefe optimiert, um sie noch effektiver und dynamischer einsetzbar zu machen. Gleichzeitig nimmt Capcom sich übermächtiger Waffen wie dem Langschwert und dem Bogen an, um sie leicht anzupassen.

Eine Besonderheit von Monster Hunter Wilds ist das neue Doppelwaffensystem. Dieses ermöglicht es Spielern, zwischen zwei unterschiedlichen Waffen dynamisch zu wechseln. Dies sorgt für mehr strategische Tiefe in Kämpfen.

Grafikmodi für ein flüssiges Spielerlebnis

Die finale Version soll zwei Grafikmodi bieten. Einen Qualitätsmodus, der in 4K mit 30 FPS und variabler Bildrate läuft, sowie einen Performance-Modus, der auf stabile 60 FPS abzielt. Auch wenn in intensiven Szenen wie Stürmen gelegentlich Einbrüche auftreten können, verspricht Capcom ein flüssiges Spielerlebnis.

Game Director Yuya Tokuda sagte: "Momentan läuft der Grafikprioritätsmodus bei 4K mit 30 Bildern pro Sekunde in einer variablen Bildrate. In bestimmten Szenen liegt sie also etwas höher. Im Gegensatz dazu zielt der Performancemodus darauf ab, 60 Bilder pro Sekunde beizubehalten." Er führte fort: "Natürlich wird es bei bestimmten sehr intensiven Szenen, wie etwa bei den massiven Stürmen, die während der Wetterwechsel auftreten, einige Einbrüche geben. Das ist jedoch das Performance-Ziel, das wir im Moment anstreben."

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Neben der Standardversion wird eine digitale Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten erhältlich sein. Mit den geplanten Anpassungen und neuen Features möchte Capcom ein Spielerlebnis schaffen, das sowohl Veteranen als auch Neulinge begeistert.