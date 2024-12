Monster Hunter Wilds: Das Design neuer Monster "dauert in der Regel etwa ein Jahr"

Die Entwicklung der Monster in Capcoms Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds erfordert nicht nur Kreativität, sondern auch einen enormen Zeitaufwand. Art Director Kaname Fujioka gibt Einblicke in den aufwendigen Designprozess und die Herausforderungen, die hinter den beeindruckenden Kreaturen der Serie stehen.

Der aufwendige Entwicklungsprozess für die Monster

In einem Interview mit Screen Rant verriet Fujioka: "Das Vorzeigemonster für Monster Hunter Wilds hat natürlich sehr lange gedauert, weil es mit der Geschichte des Spiels zu tun hat." Im Durchschnitt soll die Entwicklungszeit eines Monsters von der Planung bis zur Fertigstellung etwa ein Jahr betragen. Da mehrere Kreaturen parallel entworfen werden, ist es schwierig, die genaue Zeitspanne für ein einzelnes Monster zu bestimmen. Der Prozess umfasst Planung, Design, Modellierung, Animation und zahlreiche Anpassungen, die den Aufwand zusätzlich erhöhen. Besondere Monster wie Arkveld sollen aufgrund ihrer Verbindung zur Story extra viel Zeit in Anspuch nehmen. "Von der Planung eines Monsters über das Design bis hin zur Animation dauert es in der Regel etwa ein Jahr. Wenn man dann noch kleine, detaillierte Anpassungen vornimmt, dauert es natürlich länger", sagt Fujioka.

Herausforderungen und Individualität

Die Entwicklung stellt das Team vor besondere Herausforderungen. So waren Oktopus-artige Kreaturen mit flexiblen Armen bisher schwierig umzusetzen, konnten aber dank moderner Technik erstmals in Wilds realisiert werden. Fujiokas Philosophie ist klar: Jedes Monster soll individuell sein, perfekt in seine Umgebung passen und Spielern ermöglichen, ihre persönlichen Favoriten zu finden. "Wir möchten, dass Spieler eine Verbindung zu den Monstern aufbauen können", erklärt er. Zu seinen eigenen Favoriten gehören Arkveld und Black Flame, die beide besonders aufwendig und einzigartig gestaltet sind. Die Liebe zum Detail soll sich in jedem Design wiederspiegeln.

Monster Hunter Wilds setzt die Tradition der Reihe mit abwechslungsreichen Designs fort. Spieler können sich darauf vorbereiten, in der neuen Welt ihre eigenen Lieblingskreaturen zu jagen und spannende Herausforderungen zu erleben. Monster Hunter Wilds soll am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen und kann jetzt schon vorbestellt werden.