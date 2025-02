Monster Hunter Wilds hat es endlich verstanden: Deshalb sind PC und Crossplay für Capcom wichtiger als je zuvor

Der Produzent von Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, spricht in einem Interview über die Wichtigkeit des PCs als Plattform und auch über Crossplay. Eine Funktion, die es in Monster Hunter Wilds zum ersten Mal gibt und vielen Spielern den Kauf von mehreren Versionen ersparen wird. Auch der zeitgleiche Release auf dem PC war bisher keine Selbstverständlichkeit für die Reihe.

Wieso Capcom jetzt auf PC und Crossplay setzt

Gegenüber GamesRadar sagte Tsujimoto: "Ja, es gibt mehr Spieler als je zuvor, die auf dem PC spielen, auch in Japan, also sehen wir definitiv Raum für die Serie, um neue Spieler zu erobern, die es vorher nicht probiert haben, wenn das ihre gewählte Plattform ist."

Diesmal habe man dank Crossplay auch "die Wahl, mit welcher Plattform man spielen möchte, und dann kann man einfach online gehen und mit seinen Freunden jagen." Weiter sagte der Produzent, dass "der PC ein viel wichtigerer Teil des früheren Konsolengeschäfts geworden ist, und ich wäre nicht überrascht, wenn sich dieser Trend fortsetzt."

Überraschung, PC ist eine wichtige Plattform und Crossplay eine äußerst praktische Sache. Toll, dass diese Erkenntnisse nun endlich im neuen Monster Hunter berücksichtigt werden.

Wie Leonie in ihrer Preview schreibt, hat Wilds sie komplett in den Bann gezogen - und nein, nicht nur, wegen der absolut süßen Palicos. "Auch das flüssigere Kampfsystem im Vergleich zu World ist für mich ein riesiger Pluspunkt. Besonders das Katapultieren mit der Insektenglefe macht mir wieder richtig Spaß. Allerdings werde ich das Erkunden und die Spurensuche nach Monstern sehr vermissen, da dies immer eines der coolsten Features in Monster Hunter war. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Freunden auf Monsterjagd zu gehen, Rüstungen für mich und meinen Palico zu schmieden."

Schon den Lala Barina, eines der ersten großen Monster des Spiels, empfand Leonie als herausfordernd. Auch erfahrene Hunter dürften also auf ihre Kosten kommen. "Besonders der Kampf gegen Lala Barina war für mich ein ganz besonderes Spielerlebnis. Nicht nur ist das Design dieses Monsters außergewöhnlich – elegant, gefährlich und zugleich faszinierend –, sondern auch der Kampf selbst hat mich ordentlich auf Trab gehalten."