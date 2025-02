Monster Hunter Wilds: Open Beta lässt euch auf die Jagd nach Arkveld gehen – Entdeckt ein neues eisiges Biom, stellt euch neuen Monstern und passt euren Charakter sowie euer Zelt nach euren Wünschen an

Monster Hunter Wilds nähert sich immer mehr der Veröffentlichung am 28.Februar 2025 und Capcom hat in einem Showcase spannende neue Details zu den kommenden Open Betas enthüllt. Die Testphasen sollen euch nicht nur die Möglichkeit geben, erstmals gegen das Flaggschiff-Monster Arkveld anzutreten, sondern erlauben auch einen Blick auf weitere neue Inhalte und Verbesserungen. Neben neuen Jagdgebieten und Monstern wurden auch Gameplay-Features und Anpassungsoptionen vorgestellt, auf die ihr euch schon freun könnt.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Zwei Open-Beta-Phasen mit Cross-Play

Die erste Open Beta läuft vom 6. bis 7. Februar 2025, während die zweite vom 13. bis 16. Februar 2025 stattfindet. Beide Testphasen unterstützen Cross-Play, sodass ihr plattformübergreifend gemeinsam mit euren Freunden auf die Jagd gehen könnt. Eure erstellen Charaktere könnt ihr am Ende sogar mit in die Vollversion nehmen, leider ohne euren erspielten Fortschritt der Beta.

Besonders könnt ihr euch in der Beta auf den ersten Kampf gegen Arkveld, auch bekannt als "White Wraith", freuen. Dieses gefährliche Wesen besitzt kettenartige Anhänge an den Flügeln und taucht in einer besonders schweren Quest auf, die selbst erfahrene Jäger vor eine Herausforderung stellen könnte. Neben Arkveld könnt ihr auch auf die Jagd nach Gypceros machen, ein weiteres bekanntes Monster.

Freut euch auf eisige Kälte

Abseits von Arkveld feiert das Monster Hirabami sein Debüt – ein Eis-Leviathan, der sich fließend durch die Kälte bewegt und einen Panzerschwanz besitzt. Außerdem kehren die beliebten Kreaturen Nerscylla und Gore Magala aus früheren Teilen zurück. Zudem empfiehlt es sich, schon mal seine Handschuhe einzupacken, denn eure Wege werden in die Iceshard Cliffs führen, ein weiteres eisiges Jagdgbiet, das für neue Herausforderungen sorgen soll.

Aber auch die neuen Anpassungsmöglichkeiten sollten angesprochen werden. Ihr könnt euch nun eure Pop-up-Camps individuell gestalten, mit Möbeln, Musik und vielen Farben. Weitere Verbesserungen umfassen das neue Hunter Profile, welches die Guild Cards ersetzen soll, einen Fotomodus mit Tiefenschärfe und eine Solo-Option für alle unter euch, die gerne alleine auf die Jagd gehen und per SOS-Flare jederzeit NPC-Jäger rufen können. Auch ein Trainingslager für Solo-Spieler wird in der Beta enthalten sein, um sich auf größere Herausforderungen vorzubereiten.

Die Open Beta bietet exklusive Belohnungen, darunter den Bonus-Anhänger, den ihr schon bei der ersten Beta erhalten konntet und einen Item-Pass für das Hauptspiel. Fans von Monster Hunter World und Iceborne erhalten außerdem ein Palico-Set und ein Namensschild als Bonus für die Vollversion. Nach dem Release am 28. Februar 2025 sollen zudem regelmäßige Event-Quests mit besonderen Belohnungen folgen. Monsterjäger können sich also auf viele spannende Inhalte freuen.