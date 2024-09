Monster Hunter Wilds: Gameplay-Video bietet hilfreiche Hinweise für frische Jäger

Im Februar 2025 erscheint Capcoms Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Um euch gut auf die nächste Monsterjagd vorzubereiten, hat Capcom einen elfminütigen Anfänger-Guide für euch erstellt, der euch die Basics von Monster Hunter Wilds näher bringt.

Monster Hunter Wilds zeigt langes Gameplay-Video

Nach den Previews, die nach der Gamescom überall im Netz zu finden waren, könnt ihr jetzt neues Gameplay in einem offiziellen YouTube-Video von Capcom sehen.

"Du bist neu bei Monster Hunter und möchtest mehr über Monster Hunter Wilds erfahren? Dann bist du hier genau richtig", heißt es in der Videobeschreibung. "Begleite Alma, deine Betreuerin, auf einer Einführungstour durch Monster Hunter Wilds, einschließlich der lebendigen, atmenden Welt des Spiels, der reichhaltigen Geschichte und Charaktere, der Jagdmechanik und natürlich der Monster!"

Mehr als elf Minuten könnt ihr die Welt und die Monster des neuen Monster-Hunter-Spiels entdecken.

In den letzten Tagen und Wochen gab es einige große Ankündigungen zu Monster Hunter Wilds. So wurde der Release-Termin bekannt gegeben. So können sich Fans und interessierte Spieler den 28. Februar 2025 im Kalender markieren und direkt Urlaub beantragen. Ja, ich kenne Leute, die genau das getan haben.

Inzwischen sind auch die Inhalte der Deluxe Edition bekannt. Kauft ihr diese 99,99 Euro teure Edition erhaltet ihr die Jäger-Dekorrüstungssets Feudaler Soldat, Jäger-Dekorrüstung: Fechter-Augenklappe und Oni-Hörner-Perücke. Zudem die Seikret-Dekorationen Soldaten-Schabracke und General-Schabracke sowie die Felynen-Dekorrüstung F Ashigaru-Set.

Dazu erhaltet ihr den Vogel-Windspiel-Anhänger, die Gesten Kampfschrei und Uchiko, die beiden Frisuren Helden-Haarknoten und Raffinierter Krieger, die Jäger-Kumadori- und Spezialblüte-Gesichtsbemalung sowie einige Sticker und Namensplaketten. Dazu gehören der Avis-Einheit-Sticker sowie der Sticker Monster der Ebene der Winde und die Namensplakette Extrarahmen – Rostrote Dämmerung.

Auch zwei Kosmetiksets mit weiteren kosmetischen Gegenständen warten im Deluxe-Paket auf euch. Kauft ihr für 119,99 Euro die Premium-Deluxe-Version, könnt ihr euch zusätzlich über Wyverianer-Ohren zum Dekorieren eures Jägers, ein Jägerprofil-Ausrüstungsset sowie passende Musik freuen.