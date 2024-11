Monster Hunter Wilds: Grafik-Probleme in der Beta sorgen für Frust, Capcom verspricht Besserung

In der Beta hat Capcoms Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds mit Grafik-Problemen zu kämpfen, die bei manchen Spielerinnen und Spielern für Frust und Verwunderung sorgen.

Auf Reddit sind verschiedene Screenshots und Videos zu sehen, die Charaktere oder Monster in merkwürdiger Form zeigen, die fast schon an Grafik in Nintendo 64-Qualität erinnert.

Monster Hunter Wilds: Das sieht definitiv nicht normal aus

Was genau da jeweils nicht stimmt, ist unklar, allerdings sehen die Resultate nicht gerade begeisternd aus.

"Habe gerade die Demo abgeschlossen", schreibt ein User und teilt zugleich mehrere Screenshots. "Es hat Spaß gemacht, aber ich denke, die Grafik könnte etwas besser sein."

Nachfolgend seht ihr einige Beispiele für die Probleme der Beta von Monster Hunter Wilds:

Anzumerken ist, dass es sich hierbei natürlich um eine Beta handelt, also um eine frühe Version des Spiels, die normalerweise nicht dem Zustand der Vollversion entspricht.

Nach Angaben von Capcom ist die Vollversion "im Vergleich zur Beta bereits in einem weit besseren Zustand". Zudem teilte man einige Lösungsansätze für etwaige Probleme.

"Der Zweck dieses Tests besteht darin, den Spielern die Möglichkeit zu geben, einen begrenzten Teil von Monster Hunter Wilds zu erleben und auch verschiedene technische Aspekte wie die Netzwerkauslastung und den allgemeinen Betrieb vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels zu überprüfen", teilt Capcom auf Steam mit.

"Bitte beachtet, dass sich das Endprodukt noch in der Entwicklung befindet. Bestimmte Aspekte wie Spielspezifikationen und Balance können in der Vollversion abweichen. Wir sind bestrebt, die Qualität des finalen Produkts zu gewährleisten."

Nichtsdestotrotz sorgt die Beta von Monster Hunter Wilds für Rekordzahlen und verdeutlicht bereits das große Interesse am Spiel.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.