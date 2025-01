Monster Hunter Wilds: Capcom wählt die Monster anhand zahlreicher Kriterien aus - vermutlich hätten sie wohl bessere Chancen auf dem Berliner Wohnungsmarkt

Monster Hunter Wilds soll ein deutlich realistischeres Bild eines Ökosystems zeichnen. Für Capcom hat es deshalb eine noch viel wichtigere Rolle gespielt, welche Monster sie in den kommenden Titel bringen. Über den Auswahlprozess der Geschöpfe sprach Game Director Yuya Tokuda in einem Interview. Hier verriet er bereits einige Namen neuer und wiederkehrender Monster und wie diese eine perfekte Balance im ökologischen System von Monster Hunter Wilds bilden sollen - und noch viel mehr.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

So wählte Capcom die Monster für Wilds aus

In einem Gespräch mit IGN wird klar, dass ein Monster für Wilds viel mehr Kriterien erfüllen muss, als wir eigentlich dachten. Zunächst will Capcom, dass die Monster noch realistischer miteinander interagieren als noch in Rise oder Worlds. Das perfekte Monster für ein bestimmtes Gebiet muss also in die Hierarchie und die ökologische Pyramide passen. "Wenn dieses Monster an diesem Ort existiert, wie funktioniert dann die ökologische Pyramide dort?", fragt sich der Game Director.

Dabei ist die perfekte ökologische Einbindung des Monsters wichtiger als ein hübsches Verhältnis zwischen neuen und alten Monstern. Eine feste Quote gibt es also nicht, viel wichtiger ist die Abfolge der Monster sowie ihr ökologischer Platz im jeweiligen Gebiet. "Wir konzentrieren uns nicht zu sehr auf das Verhältnis oder die Anzahl der neuen zu den alten Monstern. Was am Ende des Tages wichtig ist, ist das allgemeine Leveldesign und die Anordnung der Monster im gesamten Spiel sowie die Balance der ökologischen Pyramiden in jedem Gebiet. Wir verwenden diesen vielschichtigen Ansatz, um zu entscheiden, welche Monster wir aufnehmen."

Auch neue Technologien sorgen dafür, dass das ein oder andere Monster zurückkommen und einen neuen Platz in Monster Hunter Wilds einnehmen kann. "Selbst wenn wir also alte Monster für das Spiel auswählen, müssen wir sicherstellen, dass wir dem Konzept des Monsters treu bleiben und gleichzeitig bedenken, wie viel Platz jedes Monster hat, um sich zu entwickeln, wenn es mit heutiger Technologie und Spieldesign wiedergeboren wird", sagt Tokuda.

Rey Dau ist ein völlig neues Monster, das in einer Umgebung zu finden sein wird, die es ihm ermöglicht, mit Blitzen zu interagieren. Das Design des neuen Rey Dau war sogar früher fertig, als das des Flaggschiffmonster Arkveld. Die Optik eines Monsters muss auch richtig abgewogen werden, denn damit ein Design besonders hervorsticht, kann nicht jedes Monster das allerschönste und coolste sein.

Tokuda fährt fort: "Ich denke, dass ein Teil des Charakters eines Monsters darin bestehen kann, dass man es einfach cool findet, selbst unter all den anderen einzigartigen Monstern", so Tokuda. "Wir nennen diese Monster unsere ' attraktiven Monster'. Wir glauben, wenn wir eines dieser coolen Monster genau zum richtigen Zeitpunkt auftauchen lassen, hebt es sich umso mehr als einzigartiger Charakter ab." Rey Dau stand sogar kurzzeitig als Cover-Monster zur Debatte.

Insgesamt können wir dem Interview drei neue Monsternamen entnehmen. So nennt Tokuda Arkveld, Rey Dau mit seinen Blitz-Angriffen und Doshaguma. Zu den wiederkehrenden Monstern zählen Congala, Yian Kut-Ku und Gravios.