Monster Hunter Wilds nimmt euch nicht nur an die Hand, ihr sollt Gameplay-Features selbst kennenlernen und euch mit der Community über eure Erfahrungen austauschen

Diese Woche ist es endlich so weit, Capcoms Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025. Die erste Open Beta zog bereits 463.000 Spieler in die Spielwelt. Fans warten gespannt auf den Titel und die neue Welt, die sie erkunden und dort riesige Monster jagen können. Nun hat sich Director Yuya Tokuda zur Spielweise geäußert. Er möchte, dass Spieler die Geheimnisse sowie Techniken selbst entdecken, anstatt durch langweilige Tutorials an die Hand genommen zu werden. Der Titel soll zum Erkunden einladen und so für eine aufregende Spielerfahrung sorgen.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Entdecken statt Erklären

In einem Interview mit PCGamesN äußerte sich Yuya Tokuda zur Spielerfahrung von Monster Hunter Wilds: "Ich möchte diesen Ansatz aufteilen in Dinge, die man meiner Meinung nach lernen oder erfahren muss, um das Spiel zu spielen und es zu beenden, und auch, um es richtig zu genießen, und Dinge, die man meiner Meinung nach selbst entdecken kann. Dinge, die aber, wenn man nicht darauf stößt, nicht unbedingt bedeuten, dass man nicht weiterkommt."

So seien Mechaniken wie das Upgraden der Waffe oder Buffs durch Essen Dinge, die man den Spielern erklären müsse. Aber es gibt auch Features, die der Spieler selbst entdecken kann. Tokuda gab dafür ein Beispiel: "... Aber wenn es etwas ist wie die Tatsache, dass man, wenn man ohne Waffe vor dem Monster wegläuft, in eine Dash-Animation wechselt, oder die Unbesiegbarkeits-Frames des Superman-Sprungs, dann muss man das nicht unbedingt wissen, um das Spiel zu schaffen, aber es ist eine lustige Entdeckung, die man machen kann." Spieler sollen also einerseits herausgefordert werden, andererseits aber nicht auf sich allein gestellt sein. Dadurch bleibt das Spiel zugänglich für Einsteiger, während Veteranen neue Feinheiten entdecken können.

Die Community soll sich gegenseitig unterstützen

Auch bekannte Monster kehren zurück, darunter Gravios und Gypceros. Fans können sich aber auch auf neue Kreaturen freuen, die für frische Herausforderungen sorgen. Doch Tokuda betonte, dass er die Community im Spiel zusammenbringen möchte. Spieler sollen voneinander lernen, Tricks und Erfahrungen austauschen, um sich besser in der Welt von Monster Hunter Wilds zurechtzufinden. So, wie es in Titeln wie Elden Ring der Fall ist, können Spieler dort ihre Erfahrungen mit der Community teilen und sich gegenseitig Tipps geben.

Monster Hunter Wilds möchte also mit der Erkundung der Welt, aber auch des Gameplays punkten und Spieler dazu ermutigen, sich über Entdeckungen und Erfahrungen auszutauschen. Solltet ihr schon gespannt sein, wie gut Monster Hunter Wilds ist, könnt ihr den Test von Benjamin lesen und erfahren, wie er das Spiel fand.