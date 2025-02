Monster Hunter Wilds wird zum Metacritic-Mustplay und erntet grandiose 90 Punkte - Kritik gibt es allerdings trotzdem

Die Tests zu Monster Hunter Wilds wurden gestern in die Wildnis des Internets entlassen. Bisher kommt Capcoms Titel hervorragend bei den Kritikern an. Mit viel Lob schmücken die Journalisten ihre Wertungen und zeichnen das Bild eines Titels, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Hier und dort gibt es jedoch auch ein wenig Kritik am neuen Spiel der erfolgreichen Reihe.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Das sagen die Kritiker zu Monster Hunter Wilds

Viele positive Stimmen heben hervor, dass Monster Hunter Wilds die Stärken seiner Vorgänger wunderbar weiterentwickelt hat. Benjamin nennt es in unserem Test "Die nächste Evolutionsstufe" und gibt dem Spiel vier von fünf Sternen. Siliconera gibt dem Titel eine perfekte 100er-Wertung und schreibt, Wilds sei "ein Schritt nach vorne für die Serie und vielleicht der beste Teil bisher."

Weitere 100 Punkte gab es von VGC. Wilds sei "eines der besten Monster Hunter-Spiele aller Zeiten" und habe sich trotz der großen Herausforderungen, in die Fußstapfen von Worlds zu treten, in "praktisch jeder Hinsicht verbessert".

"Monster Hunter Wilds hat das Potenzial, die Serie zu neuen Höhen zu führen, indem es einige der frustrierenden Elemente aus der Vergangenheit entfernt und sich darauf konzentriert, die Spieler so schnell wie möglich auf die Jagd zu schicken", schreibt TechRadar Gaming. Die große Open-World, die schicken Landschaften und die befriedigenden Kämpfe werden in weiteren Reviews ebenfalls hervorgehoben.

Doch selbst ein Monster Hunter Wilds erhält Kritik. So ist von einer "stockenden Story-Kampagne und einer fragwürdigen Performance geschmälert" die Rede, der Anfang des Spiels sei auf neue und unerfahrene Spieler ausgerichtet, was den Spielspaß für Veteranen schmälere und sich eher wie ein "15-stündiges Tutorial" anfühle.

IGN schreibt sogar, dass sich der Tester "dieses Mal kaum mit dem detaillierten Ausrüstungssystem beschäftigen musste, um ein Spitzenjäger zu werden."

Die besten Wertungen auf Metacritic sind derzeit mehrere Tests mit 100 Punkten. Die schlechtesten geben dem Titel nur 70 Punkte. Durchschnittlich erreicht Monster Hunter Wilds zum Zeitpunkt der Artikelerstellung eine Wertung von 90, basierend auf 74 eingereichten Tests.