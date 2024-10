Monster Hunter Wilds: Open Beta mit PS-Plus-Vorteil angekündigt und neues Ökosystem vorgestellt

Capcom hat am Nachmittag eine Open Beta zu seinem Action-Rollenspiel Monster Hunter Wilds angekündigt.

Lange müsst ihr darauf nicht warten, denn es geht schon in der kommenden Woche los.

Mit Monster Hunter Wilds in den November starten

Die offene Beta von Monster Hunter Wilds beginnt demnach am 1. November 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 und läuft bis zum 4. November 2024.

Habt ihr ein Abonnement von PlayStation Plus, könnt ihr euch auf der PS5 bereits ab dem 29. Oktober 2024 in die Beta stürzen.

Hier der exakte Zeitplan für die Beta:

PlayStation 5:

Early Access (mit PS Plus): 29. Oktober 2024, 4 Uhr bis 31. Oktober 2024, 3:59 Uihr



Ohne PS Plus: 1. November 2024, 4 Uhr, bis 4. November 2024, 2:59 Uhr

Xbox Series X/S: 1. November 2024, 4 Uhr, bis 4. November 2024, 2:59 Uhr

1. November 2024, 4 Uhr, bis 4. November 2024, 2:59 Uhr PC (Steam): 1. November 2024, 4 Uhr, bis 4. November 2024, 2:59 Uhr

Einen neuen Trailer zum Spiel seht ihr nachfolgend:

In der Beta wird schon Crossplay zwischen allen Plattformen unterstützen. Außerdem erhaltet ihr "einen speziellen Bonus-Anhänger, mit dem sie ihre Waffen oder ihr Saikrii Reittier verzieren können, sowie ein hilfreiches Objekt Paket für die Vollversion von Monster Hunter Wilds".

"Der Open Betatest wird drei verschiedene Erfahrungen bieten: das komplette Charaktererstellungs-Tool mit Daten zur Charaktererstellung, die bei der Veröffentlichung in das vollständige Spiel übertragen werden können, eine Story-Demo und die frei begehbare Doshaguma-Jagd", sagt Capcom.

"In der Story-Demo können die Spielenden die Eröffnungsszene des Spiels zusammen mit grundlegenden Tutorials erleben, um ein Chatacabra zu jagen, während die Spielenden in der Doshaguma-Jagd den Alpha eines Doshaguma-Rudels verfolgen oder die Windebene erkunden können. Sowohl die Story-Demo, als auch die Doshaguma-Jagd können im Alleingang bestritten werden. Die Spielenden können aber auch ein Not-Leuchtzeichen benutzen, um online eine Gruppe von bis zu vier Spielenden zu bilden, oder sie können die Hilfe von NPC-Hilfsjägerinnen und -jägern anfordern."

Des Weiteren wurde mit dem Ölquellbecken ein neues Ökosystem für das Spiel vorgestellt. Wie der Name schon sagt, ist es für seine sprudelnden Ölquellen bekannt. Während des Wetterereignisses der Feuerschwemme bricht es in wütende Flammen aus.

"Der neu entdeckte Kampfwyvern Rompopolo treibt sich in Gebieten herum, die mit einem tiefen Ölschlamm bedeckt sind", heißt es.

"Dieses furchterregende Raubtier stößt mit seiner Zunge ein giftiges Gas aus, um seine Beute zu schwächen, bevor es mit seinem Schwanz Gas in den bodenbedeckenden Teer injiziert und damit blubbernde Eruptionen verursacht. Rompopolo kämpft oft um sein Territorium gegen umherstreifende Ajarakan, ein weiteres, bisher ungesehenes Monster, das in dieser Region zu Hause ist. Diese rotglühende Reißzahn-Bestie reibt ihren dicken Panzer, um sich in eine glühende Rüstung zu hüllen. Inmitten dieser unglaublich rauen, sich ständig verändernden Umgebung wuchs das Handwerksdorf Azuz um eine massive, zentrale Schmiede herum. Während die örtlichen Handwerker:innen und die furchterregenden Monster ums Überleben kämpfen, lauert tief unter dem Becken ein geheimnisvolles Monster, das den Einheimischen als 'Die Schwarze Flamme' bekannt ist.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.